Xiaomi Mi Band 6 отримає нові функції, пов'язані з месенджерами

Xiaomi Mi Band 6 дозволить відповідати на повідомлення в WhatsApp, Telegram та інших месенджерах. Згадки про нову корисну функцію були виявлені під час аналізу останньої версії програми Mi Fit, призначеної для контролю за станом здоров'я.

Мова йде про можливість відповідати на SMS і повідомлення в популярних месенджерах, таких як WhatsApp і Telegram.

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Чого чекати

Судячи з даних, знайдених в коді Mi Fit, користувачі отримають можливість вибирати відповідь зі списку заздалегідь заготовлених варіантів.

Згідно з попередніми витоками, Mi Band 6 буде сильно перевершувати функціональність актуального Mi Band 5. Фітнес-трекер отримає можливість вимірювати рівень кисню в крові користувача, а також отримає модулі NFC й GPS.

Крім того, пристрій зможе похвалитися підтримкою голосового помічника Amazon Alexa і збільшеним, в порівнянні з попередником, екраном.

Міжнародна версія Xiaomi Mi Smart Band 6 вже почала отримувати необхідні сертифікати за межами Китаю.