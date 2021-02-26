Xiaomi Mi Band 6 отримає нові функції, пов'язані з месенджерами
Xiaomi Mi Band 6 дозволить відповідати на повідомлення в WhatsApp, Telegram та інших месенджерах. Згадки про нову корисну функцію були виявлені під час аналізу останньої версії програми Mi Fit, призначеної для контролю за станом здоров'я.
Джерело:Gizchina
Мова йде про можливість відповідати на SMS і повідомлення в популярних месенджерах, таких як WhatsApp і Telegram.
Цікаво Facebook домовилась з Австралією: соцмережа інвестує мільярд у новинну індустрію
Чого чекати
Судячи з даних, знайдених в коді Mi Fit, користувачі отримають можливість вибирати відповідь зі списку заздалегідь заготовлених варіантів.
Згідно з попередніми витоками, Mi Band 6 буде сильно перевершувати функціональність актуального Mi Band 5. Фітнес-трекер отримає можливість вимірювати рівень кисню в крові користувача, а також отримає модулі NFC й GPS.
Крім того, пристрій зможе похвалитися підтримкою голосового помічника Amazon Alexa і збільшеним, в порівнянні з попередником, екраном.
Міжнародна версія Xiaomi Mi Smart Band 6 вже почала отримувати необхідні сертифікати за межами Китаю.
Поділитися новиною