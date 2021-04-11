Особливості спікера Mi AI Speaker

У порівнянні з оригінальною моделлю ґаджет другого покоління отримав поліпшену аудіосистему з новими алгоритмами обробки звуку. В результаті, забезпечуються більш насичені низькі частоти.

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Колонка запакована в корпус з габаритами 88,2х88,2х211,6 мм, а вага становить 752 г. У верхній частині знаходяться органи управління, а масив з шести мікрофонів відповідає за коректне розпізнавання голосових команд, вимовлених з різних напрямків і відстаней.



Колонка Xiaomi Mi AI Speaker другого покоління / Фото Xiaomi

Смарт-динамік оснащений адаптером бездротового зв'язку Wi-Fi з можливістю роботи в частотних діапазонах 2,4 і 5 ГГц, а також контролером Bluetooth 5.0. Дві колонки можуть працювати у зв'язці, формуючи просторове звучання.

Через розумний динамік можна контролювати й роботу різноманітних пристроїв інтернету речей та домашньої електроніки – дверних замків, освітлювальних приладів, систем кондиціонування повітря і інших пристроїв. Вартість колонки Mi AI Speaker складає 30 доларів (≈836 гривень).