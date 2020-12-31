Кілька днів тому компанія Xiaomi представила в Китаї свій новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11. Спочатку він став доступний для передзамовлення на рідному ринку. А вже від сьогодні стартували попередні замовлення на глобальному ринку.

Магазин Giztop, який першим починає продажу глобальних версій китайських новинок, також почав прийом попередніх замовлень на Xiaomi Mi 11.

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Замовивши смартфон зараз користувач отримає модель з китайською та англійською мовами у меню. Смартфон працює в мережах 4G і 5G.

Ціна

Що стосується вартості, то вона буде вищою на міжнародному ринку.

Так, версія Mi 11 з 8/128 ГБ пам'яті коштує 799 доларів (22 700 гривень). При цьому в Китаї вона оцінена у 610 доларів.

Глобальна версія смартфона з 12/256 ГБ коштує 1099 доларів (31 200 гривень). У Китаї ця модель обійдеться у 720 доларів.

Чим цікавий

Xiaomi Mi 11 отримав екран AMOLED з діагоналлю 6,81 дюйма. Дисплей підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц і частоту опитування сенсорного шару 480 Гц.

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Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 888. Смартфон підтримує 55-ватну провідну та 50-ватну бездротову зарядку. Ємність акумулятора рівні 4600 мАг.

Основна камера тут 108-мегапіксельна з оптичною стабілізацією, додатково встановлені датчики зображення роздільною здатністю 13 і 5 Мп. Смартфон працює під управлінням MIUI 12 на базі Android 11.