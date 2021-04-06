Xiaomi почала продажі суперфлагмана Xiaomi Mi 11 Ultra, який отримав найбільший датчик зображення в індустрії та додатковий екран на задній панелі. Смартфон уже можна купити в Китаї.

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Пошкодження та їх наслідки

Один з перших покупців новинки розмістив фото зламаного Mi 11 Ultra на Baidu. Імовірно мова йде не про краш-тест, в рамках якого перевіряють міцність пристроїв за допомогою різноманітних маніпуляцій, а про випадкове пошкодження. Власник банально міг сісти на телефон. Його корпус залишився в неприродно зігнутому стані, а задня панель просто розкришилася.

Проте не можна й виключати можливості того, що це було зроблено спеціально. Жодної інформації з деталями немає.

Варто відзначити, що Xiaomi 11 Pro і Xiaomi 11 Ultra в Китаї продаються з сервісною програмою MiCare. Це означає, що протягом двох років користувачі можуть двічі поміняти поламаний екран, а також відремонтувати інші пошкодження пристрою.

Як пише джерело, поки що від Xiaomi не надходили пропозиції ремонту Xiaomi 11 Ultra, але на прикладі Xiaomi 11 зрозуміло, що найвища вартість ремонту – це материнська плата та деталі екрану. Орієнтовна ціна за гарантію на материнську плату Xiaomi Mi 11 становить 2250 юанів, а вартість гарантійного ремонту для дисплея – 1430 юанів. Ціна ж нового смартфона Xiaomi 11 Ultra стартує від суми 5 999 юанів.