Xiaomi Mi 11 Ultra є єдиним смартфоном виробника, який оснащений додатковим екраном на задній панелі. Тепер цей екран став ще більш корисним.

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Як працює новий режим

Нова прошивка проходить під номером V12.5. 10. 0.RKACNXM, вона додає нову функцію під назвою Super Power Saver Mode. Згідно з офіційним описом, режим Super Power Saver Mode відключає основний дисплей телефону.

При активації цього режиму ви можете користуватися тільки додатковим дисплеєм на задній панелі. Він показує не тільки час, але й інформацію про дзвінки, повідомлення та інше.

Xiaomi стверджує, що в режимі Super Power Saver Mode смартфон може пропрацювати 14 днів без підзарядки. При цьому виробник уточнює, що в реальних умовах час роботи може бути різним і залежить від безлічі різних факторів.

Функцію обіцяли для Xiaomi Mi 11 Ultra ще в момент анонсу, проте стала доступна вона тільки зараз.