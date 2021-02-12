Компанія Xiaomi поки не представила топову версію флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra. Але в мережі з'являються все більше деталей. Зараз на каналі філіппінського YouTube-блогера Tech Buff з'явився розбір характеристик майбутньої новинки.

Відео через деякий час зникло. Але інформація вже розлетілась просторами інтернету. Цікаво, що Ultra-версія істотно відрізняється від стандартного Mi 11.

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Що відомо про Mi 11 Ultra

Основна камера має 3 модулі:

головний – на 50 Мп,

ширококутний – на 48 Мп,

телефото – на 48 Мп зі 120-кратним зумом.

Також можна спостерігати потрійну світлодіодний спалах, напис 120X Ultra Pixel AI Camera і невеликий допоміжний екран. Його можна використовувати для якісних селфі з головної камери.

Так може виглядати Xiaomi Mi 11 Ultra

У Mi 11 Ultra буде оснащений OLED-екраном з діагоналлю 6,8 дюймів з роздільною здатністю WQHD + і частотою оновлення зображення 120 Гц.

Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп. Дисплей покритий захисним склом Corning Gorilla Glass Victus. Серцем смартфона є процесор Qualcomm Snapdragon 888. Ємність акумулятора – 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 67 Вт.

Поки немає інформації про ціну та дату анонсу майбутньої новинки.