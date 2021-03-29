Презентація Xiaomi Mi 11 Pro та Ultra: найкращі камери, надшвидка зарядка і захист від води

Китайська компанія Xiaomi представила сьогодні в рамках великої презентації флагманські смартфони Mi 11 Pro та Mi 11 Ultra. Компанія не раз назвала свої новинки "королями Android -смартфонів".

Нові смартфони від Xiaomi однозначно мають чим похвалитися. Поки презентація триває, розповідаємо, що цікавого розповіли про нові флагмани від китайської компанії.

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Xiaomi Mi 11 Pro



Основна камера Xiaomi Mi 11 Pro / Фото Xiaomi

Апарат обладнаний 6,81-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3200х1440 точок і частотою оновлення 120 Гц. Для панелі заявлена підтримка HDR10+. Захист від пошкоджень забезпечує скло Gorilla Glass Victus. Також смартфон захищений від вологи за стандартом IP68. В рамках презентації компанія демонструвала тести з зануренням апарату під воду.

У невеликому отворі в лівому верхньому кутку екрану розташується 20-мегапіксельна селфі-камера.

До складу потрійної основної камери увійшли сенсор Samsung ISOCELL GN2 на 50 мегапікселів і системою автофокусування Dual Pixel Pro, 13-мегапіксельний датчик OmniVision і блок з 8-мегапіксельним сенсором OmniVision (з 5-кратним зумом).

Процесор Qualcomm Snapdragon 888 містить вісім обчислювальних ядер з частотою до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 660 і модем Snapdragon X60 5G.

В арсеналі новинки — адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, контролер NFC, порт USB Type-C. Як заявив ведучий, завдяки Wi-Fi 6 можна завантажити файл розміром в 1 гігабайт можна всього за 5,3 секунди.

Габарити складають 164,3x74,6x8,53 міліметра, Вага — 208 грамів.

За звук відповідає система стереодинаміків Harman Kardon.

Живить смартфон акумулятор ємністю 5000 мА·год (проти 4600 мА·год у звичайній версії Mi 11). Потужність швидкої дротової та бездротової зарядки досягає 67 Вт. Як заявляє виробник, смартфон зарядиться до 100 відсотків усього за 36 хвилин. Компанія також представила станції для бездротової зарядки.

Бездротовий зарядний пристрій підтримує заряджання одразу кількох гаджетів / Скріншоти з презентації

Покупці зможуть вибирати між трьома модифікаціями Xiaomi Mi 11 Pro:

8/128 – 4999 юанів (21 300 гривень),

8/256 – 5299 юанів (22 600 гривень),

12/256 – 5699 юанів (24 300 гривень).



Ціни на Xiaomi Mi 11 Pro у юанях / Скріншот з презентації

Xiaomi Mi 11 Ultra

Старша модель отримала схожі характеристики. Вкажемо лише відмінності.

Xiaomi Mi 11 Ultra отримав величезний блок тильних камер з вражаючим 120-кратним зумом і додатковим дисплеєм. Основний сенсор тут такий же – Samsung ISOCELL GN2 з 50 мільйонами пікселів і швидкою системою автоматичного фокусування Dual Pixel Pro.

У ширококутній камері встановлений 48-мегапіксельний Sony IMX586. Такий же датчик встановлений в перископній камері.



Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi

Поруч з камерою знаходиться невеликий допоміжний дисплей. На ньому може відображатися корисна інформація або час. Проте основним його призначенням називають селфі. Користувачі зможуть робити їх на основну якіснішу камеру, одночасно маючи змогу бачити себе на екрані.

Приклади використання екрану біля основної камери / Скріншоти з презентації

Оцінка DxOMark

Камери заслуговують окремої уваги, адже французька компанія DxOMark, яка оцінює в тому числі камери смартфонів, вже поставила Xiaomi Mi 11 Ultra на перше місце серед усіх смартфонів з рекордною оцінкою в 143 бали.



Оцінка від DxOMark / Скріншот з сайту DxOMark

Кадри, продемонстровані на презентації, дійсно вражають – як в денний час, так і в нічний. Проте в будь-якому випадку необхідно зачекати на тести сторонніх оглядачів, оскільки серед виробників смартфонів не одноразово траплялись випадки, коли слова виробників у результаті розходилися з дійсністю. Так, Huawei неодноразово була учасником скандалів, пов'язаних зі спробою видати фотографії, зроблені за допомогою дорогих цифрових дзеркальних камер, за знімки, отримані мобільним пристроєм, хоч і флагманським.

Прямо на презентації порівняли професійну камеру від Sony RX100M7 і Xiaomi Mi 11 Ultra. Зокрема прямо в студії одночасно провели зйомку в практично повній темряві. Результат на наступному скріншоті.



Один з прикладів порівняння камер Sony RX100M7 і Xiaomi Mi 11 Ultra / Скріншот

Звук та захист смартфону реалізовані з тими ж технологіями, що і Xiaomi Mi 11 Pro.

Ціни

Xiaomi Mi 11 Ultra також матиме три варіації:

8/256 – 5 999 юанів (25 600 гривень),

12/256 – 6 499 юанів (майже 28 000 гривень),

12/512 – 6 999 юанів (29 800 гривень).



Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi

Компанія також анонсувала фірмові чохли для обох моделей смартфонів.

Працюватимуть апарати, зрозуміло, на останній версії оболонки MIUI та операційній системі Android 11.