Презентація Xiaomi Mi 11 Pro та Ultra: найкращі камери, надшвидка зарядка і захист від води

Джерело:24 канал
Китайська компанія Xiaomi представила сьогодні в рамках великої презентації флагманські смартфони Mi 11 Pro та Mi 11 Ultra. Компанія не раз назвала свої новинки "королями Android -смартфонів".
Нові смартфони від Xiaomi однозначно мають чим похвалитися. Поки презентація триває, розповідаємо, що цікавого розповіли про нові флагмани від китайської компанії.
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Основна камера Xiaomi Mi 11 Pro / Фото Xiaomi
Бездротовий зарядний пристрій підтримує заряджання одразу кількох гаджетів / Скріншоти з презентації
Ціни на Xiaomi Mi 11 Pro у юанях / Скріншот з презентації
Старша модель отримала схожі характеристики. Вкажемо лише відмінності.
Xiaomi Mi 11 Ultra отримав величезний блок тильних камер з вражаючим 120-кратним зумом і додатковим дисплеєм. Основний сенсор тут такий же – Samsung ISOCELL GN2 з 50 мільйонами пікселів і швидкою системою автоматичного фокусування Dual Pixel Pro.
У ширококутній камері встановлений 48-мегапіксельний Sony IMX586. Такий же датчик встановлений в перископній камері.
Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi
Поруч з камерою знаходиться невеликий допоміжний дисплей. На ньому може відображатися корисна інформація або час. Проте основним його призначенням називають селфі. Користувачі зможуть робити їх на основну якіснішу камеру, одночасно маючи змогу бачити себе на екрані.
Приклади використання екрану біля основної камери / Скріншоти з презентації
Оцінка DxOMark
Камери заслуговують окремої уваги, адже французька компанія DxOMark, яка оцінює в тому числі камери смартфонів, вже поставила Xiaomi Mi 11 Ultra на перше місце серед усіх смартфонів з рекордною оцінкою в 143 бали.
Оцінка від DxOMark / Скріншот з сайту DxOMark
Кадри, продемонстровані на презентації, дійсно вражають – як в денний час, так і в нічний. Проте в будь-якому випадку необхідно зачекати на тести сторонніх оглядачів, оскільки серед виробників смартфонів не одноразово траплялись випадки, коли слова виробників у результаті розходилися з дійсністю. Так, Huawei неодноразово була учасником скандалів, пов'язаних зі спробою видати фотографії, зроблені за допомогою дорогих цифрових дзеркальних камер, за знімки, отримані мобільним пристроєм, хоч і флагманським.
Прямо на презентації порівняли професійну камеру від Sony RX100M7 і Xiaomi Mi 11 Ultra. Зокрема прямо в студії одночасно провели зйомку в практично повній темряві. Результат на наступному скріншоті.
Один з прикладів порівняння камер Sony RX100M7 і Xiaomi Mi 11 Ultra / Скріншот
Звук та захист смартфону реалізовані з тими ж технологіями, що і Xiaomi Mi 11 Pro.
Xiaomi Mi 11 Ultra також матиме три варіації:
Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi
Компанія також анонсувала фірмові чохли для обох моделей смартфонів.
Працюватимуть апарати, зрозуміло, на останній версії оболонки MIUI та операційній системі Android 11.