Зазвичай Pro-версії смартфонів отримують більше мегапікселів у своїх камерах, ніж звичайні версії. Але цього разу компанія Xiaomi відмовилася від 108 мегапікселів на користь 50 мегапікселів в смартфоні Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro очікується в лютому 2021 року. 10 січня в мережі з'явилися його зображення. Їх опублікував мережевий інформатор Бен Гескін.

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Що відомо

Знімок створено на основі витоків зображень чохлів для смартфона і креслень гаджета. Бен Гескін у свій час першим публікував точні рендери iPhone X і 12, а також Xiaomi Mi 10, тому і ця інформація з великою імовірністю може виявитись правдивою.

Інсайдер зазначив, що в Xiaomi Mi 11 Pro не буде 108-мегапіксельного датчика Samsung ISOCELL HMX (S5KHMX) з розміром пікселя 0,8 мкм. Замість нього виробник оснастив смартфон ще не анонсованим сенсором Sony IMX782. Цей датчик знімає з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Очікується, що точно такий же сенсор з'явитися в моделях серії Huawei P50.

Нагадаємо, крім нової основної камери, смартфону приписують топовий чіп Qualcomm Snapdragon 888.