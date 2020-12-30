Незважаючи на те, що початкові запаси Mi 11 в кілька разів перевищили запаси всіх попередніх флагманів марки Xiaomi, нову модель розкупили за пів хвилини. Передзамовлення почали приймати в Китаї 28 грудня о 22:00 за місцевим часом.

Компанія Xiaomi офіційно представила новий смартфон Xiaomi Mi 11. Передпродаж першої партії флагманів закінчився в рекордні строки, пише Mydrivers.

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Що відомо

За словами президента Xiaomi Group China Лу Вейбінга, початкові запаси Mi11 в кілька разів перевищили запаси всіх попередніх флагманів марки.

Новий флагман від китайського виробника отримав 6,81-дюймовий AMOLED-екран роздільною здатністю 3200х1440 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і з рекордно високою частотою в 480 Гц.

Основою смартфона став процесор Snapdragon 888. Це робить Mi 11 першим у світі смартфоном, що працюватиме на новому чіпі від Qualcomm.

Основна камера отримала сенсор роздільною здатністю 108 мегапікселів. Також є 13-мегапіксельний ширококутний об'єктив і 5-мегапіксельний сенсор з телеоб'єктивом.



Xiaomi Mi 11 – перший у світі смартфон на Snapdragon 888 / Фото Xiaomi

Акумулятор – 4600 мАг, з підтримкою швидкісної 55-ватної дротової, 50-ватної бездротової і 10-ватної реверсивної зарядки. На вибір доступні 8 або 12 гігабайтів оперативної пам'яті і 128 або 256 гігабайтів постійної.

Ціна новинки, в залежності від обсягу пам'яті, становить від 612 до 719 доларів (17 195 гривень – 20 201 гривня).