Компанія Xiaomi провела велику презентацію та представила низку новинок. Серед них доступний смартфон Mi 11 Lite. Ця новинка вже доступна в Україні. При цьому можна придбати і версію з 5G.

Окрім наявності 5G у просунутішій моделі можна відзначити і стильний дизайн, зокрема тонкий та легкий корпус вагою не більше 159 грамів і товщиною лише 6,81 мм. Також на вибір користувача 6 яскравих кольорів.

До теми Презентація Xiaomi Mi 11 Pro та Ultra: найкращі камери, надшвидка зарядка і захист від води

Mi 11 Lite 5G буде доступним у кольорах Truffle Black, Mint Green та Citrus Yellow, а Mi 11 Lite – Boba Black, Bubblegum Blue та Peach Pink.

Характеристики Mi 11 Lite

Обидві моделі мають діагональ дисплей 6,55 дюйма та AMOLED DotDisplay з підтримкою технології 10-bit TrueColor.

При цьому смартфон Mi 11 Lite 5G отримав підтримку HDR10+, Mi 11 Lite – HDR10.

Mi 11 Lite 5G працює на базі платформи Qualcomm Snapdragon 780G. При цьому версія Mi 11 Lite отримала мобільну платформу Qualcomm Snapdragon 732G з процесором, що працює за 8-нм техпроцесом.

Обидва телефони оснащені потрійною камерою з основним об’єктивом на 64 Мп. Mi 11 Lite 5G та Mi 11 Lite також оснащено 8-мегапіксельною ультраширококутною камерою та 5-мегапіксельним телемакромодулем.

Цікаво Xiaomi Mi Band 6: презентували нове покоління популярного фітнес-трекера

Корпус Mi 11 Lite 5G отримав захисне скло Corning Gorilla Glass 6, а Mi 11 Lite – Corning Gorilla Glass 5.

Ціна

Вже озвучено вартість новинок на українському ринку:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) – 12499 гривень;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) – 12999 гривень;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8499 гривень;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9499 гривень.

Mi 11 Lite вже надійшов у продаж в Україні. Старт продажів Mi 11 Lite 5G очікується у квітні.