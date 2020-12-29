Презентували Xiaomi Mi 11: характеристики і ціна довгоочікуваного флагмана
Нарешті фанати Xiaomi дочекались – виробник офіційно презентував флагманський смартфон Xiaomi Mi 11. Пристрій став першим в світі смартфоном на базі флагманського чіпсета Qualcomm Snapdragon 888.
Пристрій оснащений Super AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,81 дюйма, роздільною здатністю QHD + та частоту оновлення екрану 120 Гц. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass Victus, повідомляє ITHome.
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Дизайн
Xiaomi Mi 11 отримав новий дизайн з округленими з усіх боків гранями. Також Xiaomi Mi 11 став компактніший та легший за Xiaomi Mi 10.
Смартфон Xiaomi Mi 11
Користувачеві пропонують шість колірних варіантів:
- Black,
- White,
- Blue,
- Khaki Vegan Leather,
- Purple Leather,
- спеціальний випуск Lei Jun Signature Edition з особливим синім відтінком і нанесеним автографом глави компанії Лея Цзуня.
Камери
Основна камера потрійна:
- Головний модуль ширококутний з роздільною здатністю 108 Мп,
- Ультраширококутний на 13 Мп та кутом огляду 123 °
- Макромодуль на 5 Мп.
Камера підтримує запис відео в режимі 8K.
Фронтальна камера отримала одинарний модуль на 20 Мп, вона врізана в круглий отвір в лівому верхньому кутку екрану.
Автономність
Новинка отримала акумулятор ємністю 4600 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 55 Вт.
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Ціна
На китайському ринку Xiaomi Mi 11 можна придбати:
- 8 + 128 ГБ – 3999 юанів ( 17 350 гривень)
- 8 + 256 ГБ – 4299 юанів (18 650 гривень)
- 12 + 256 ГБ – 4699 юантів (20 385 гривень).
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