Компанія Xiaomi поповнила лінійку Mi 10 недорогом смартфоном. Виробник представив новинку Xiaomi Mi 10i з підтримкою новітньої мережі 5G та головним модулем на 108 Мп.

Xiaomi Mi 10i оснащений чіпсетом середнього рівня – Snapdragon 750G з підтримкою 5G, повідомляє Gizmochina.

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Що ще цікавого

Xiaomi Mi 10i 5G отримав IPS РК-екран діагоналлю 6,67 дюйма та роздільною здатністю FHD +. Частота оновлення екрану складає 120 Гц.

Екран отримав отвір для фронтальної камери. А для додаткової міцності смартфон покритий склом Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi 10i 5G отримав 16-мегапіксельну селф-камеру з електронною стабілізацією зображення. В основній камері встановлено 108-мегапіксельний датчик Samsung ISOCELL HM2. Ширококутний модуль має роздільну здатність 8 Мп, додатково встановлені два 2-мегапіксельних датчика для макрозйомки і визначення глибини сцени.

Xiaomi Mi 10i / Фото gizmochina.com

Xiaomi Mi 10i 5G має 11 вбудованих датчиків температури на задній панелі для регулювання температури за допомогою вбудованої системи охолодження.

Цікаво Xiaomi Mi 11 вже можна замовити за межами Китаю, але ціна – значно вища

Xiaomi Mi 10i 5G вже з коробки працюватиме з попередньо встановленим Android 10 і MIUI 12. Акумулятор отримав ємність – 4820 мАг.

З цікавого, смартфон отримав сканер відбитків пальців на бічній грані, а також аудіороз'єм 3,5 мм .

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