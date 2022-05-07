Xiaomi та Lenovo відмовляються вести бізнес з Росією, поки що непублічно – WSJ

Після повномасштабного вторгнення в Україну російський ринок покинула низка компаній з різних галузей. Тепер же відмовляються мати справи з окупантами такі китайські гіганти, як Lenovo та Xiaomi, щоправда, поки що непублічно.

Зазначається, що китайські технологічні гіганти остерігаються вести бізнес з Росією через побоювання потрапити під західні санкції, хоч Китай і виступає проти їх запровадження щодо Росії.

Не пропустіть Нові санкції вдарили по виробництву російських процесорів "Байкал": якими будуть наслідки

Lenovo та Xiaomi не хочуть торгувати з Росією

Так, до компаній, які відмовляються співпрацювати з країною-агресором приєдналися китайські техногіганти Lenovo та Xiaomi. Варто зазначити, що Lenovo є найбільшим у світі виробником комп'ютерів та має друге місце серед продавців техніки у Росії. Майже одразу після повномасштабного наступу Росії в Україну Lenovo припинила поставки техніки та обмежила продаж продукції в Росії.

Що ж до Xiaomi, то компанія займає друге місце серед продавців смартфонів у Росії. Вона теж прийняла рішення скоротити поставки техніки після запровадження санкцій. Ще ж і надто, у розмові з WSJ представник одного з дистриб'юторів у регіоні заявив, що поставок від компанії не було вже протягом кількох тижнів.

Експорт техніки в Росію різко впав

Після запровадження масштабних санкцій деякі російські компанії надіялися на продовження співпраці з Китайськими компаніями, однак, починаючи з березня експорт технологічної продукції до Росії з Китаю різко обвалився.

поставки ноутбуків впали на 60%;

смартфонів завозять менше на 40%;

найбільше постраждали оператори та провайдери, які на цілих 98% втратили постачання базових станцій та іншої телекомунікаційної продукції.

Це пов'язано з тим, що великі виробники зі США постачають мікросхеми китайським виробникам і наполягають на дотриманні ними санкційних обмежень. Відтак Lenovo дуже не бажає опинитися під будь-якими обмеженнями зі сторони США. Як зазначає Стів Брейзер, виконавчий директор компанії Canalys з маркетингових досліджень, "для Lenovo це буде катастрофою, тож компанія має дуже сильну мотивацію дотримуватися вимог".

Читайте на сайті Вперше в історії: розробник малих модульних реакторів NuScale вийшов на біржу

Водночас Китай намагається убезпечити себе від американських санкцій іншим шляхом. Нещодавно уряд наказав держустановам країни позбавитися від іноземних комп'ютерів. Китай, який сьогодні намагається балансувати між Росією та Заходом, розуміє і навіть був попереджений, що за свою підтримку Москви може дорого заплатити. Тому заміщення американських та європейських технологій для країни, яка під санкціями ще не опинилася й має час підготуватися до імовірного удару, виглядає логічним.