Деякі з найцікавіших нових функцій включають нову анімацію, піктограми, нові інтерфейси та перероблений Центр керування. Є також безліч прихованих поліпшень, таких як покращене управління батареєю і підвищення продуктивності.

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Що нового в MIUI 13.5

У цій версії розробники додають спеціальні контролери швидкості анімації. Швидкість анімації можна змінювати в трьох режимах. Мінімалізм, баланс, елегантність. Мінімалізм означає високу швидкість, завдяки якій анімацію майже не буде помітно. Баланс означає стандартну швидкість. Елегантність – повільну, де можна буде максимально оцінити всі рухи на екрані.

Нову анімацію та вигляд також отримали спливаючі вікна. Тепер вони розташуються у центрі екрану, тоді як у нинішній версії прив'язані до нижньої частини. Імовірно, це негативно вплине на зручність використання однією рукою, хоча компанія заявляє, що навпаки рухається в бік полегшення такого використання смартфона.

Анімація вікна pop-up: відео

Анімація вікна pop-up з повідомленням про аварійне завершення роботи додатка: відео

Анімація вікна pop-up для меню "Поділитися": відео

Покращений інтерфейс отримає після запуску оновлення й галерея. Крім відірваного від нижньої грані екрану вікна pop-up та нових функцій у розділі "Творчість" додали пакетне перетворення JPG в один PDF-файл. Тепер можна буде конвертувати безліч зображень в один PDF-файл. Змінено й меню створення нового альбому.



Оновлений інтерфейс Галереї / Скриншот 24 каналу



Оновлений інтерфейс Галереї / Скриншот 24 каналу

У вбудованому редакторі фото з'являться нові фільтри.

Сканер QR- кодів та документів отримає незначні зміни в інтерфейсі. Нижні меню втратять іконки.

Тепер у рядку стану (стрічка з годинником, батареєю та сповіщеннями у верхній частині екрану) буде відображатися значок NFC, щоб можна було швидко перевірити чи увімкнено його.

Оновлення дозволить вимкнути можливість робити скриншоти за допомогою натискання кнопок гучності та живлення. Зараз цей перемикач заблокований.

Новий інтерфейс отримає програма Нотатки. Тепер програма показуватиме всі папки у верхній частині, що спростить доступ до них.



Нотатки отримають покращення інтерфейсу / Колаж 24 каналу

Перероблено меню частоти оновлення екрана.

Змінено вигляд програм у режимі плаваючого вікна в меню останніх програм.

Камера

Анонсували також несуттєві зміни в додатку Камера. Зокрема користувачі помітять нові шрифти на головному екрані (тепер він матиме менший розмір), новий дизайн кнопок масштабування (фон тепер білий, а не прозорий), інтерфейс режиму наближення. Пункт "Таймер затвора" у налаштуваннях функцій кнопок гучності перейменовано на "Таймер (2с)".

Які моделі отримають MIUI 13.5

Точні терміни поширення апдейту поки не називаються. За попередніми даними, на нього можуть претендувати ось такі пристрої під брендами Xiaomi, Poco і Redmi:



Які смартфони отримають нову MIUI 13.5 / Фото 4pda