Xiaomi готує нові "загадкові" навушники

Джерело:Gizmochina
Китайська компанія Xiaomi подала заявку на реєстрацію нової торговельної марки, під якою, найімовірніше, будуть випускати нову модель навушників. Принаймні про це свідчать дані інтернет-джерела.
У документації ці "загадкові" навушники вказані під назвою FlipBuds. Також згадана марка FlipBuds Pro, тобто відбувається підготовка цілого сімейства нових аудіопродуктів.
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У заяві вказана міжнародна класифікація для 9 наукових інструментів, 7 механічних компонентів і 42 елементів дизайну. Ймовірно, нові пристрої будуть оснащені функціями відстеження показників життєдіяльності організму і фізичної активності користувача.
Експерти кажуть, що під маркою FlipBuds мають випустити нові повністю бездротові навушники. У Xiaomi вже є досвід створення таких пристроїв.
За оцінками Strategy Analytics, в 2020 році в глобальному масштабі було поставлено більше 300 млн Bluetooth-навушників всіх типів.
При цьому в сегменті повністю бездротових моделей (TWS типу) зафіксовано майже дворазове зростання: продажі тут злетіли практично на 90%.