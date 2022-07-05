Представлені смартфони Xiaomi 12S та 12S Pro: характеристики й ціни новинок

На презентації 4 липня китайська компанія Xiaomi представила свою нову лінійку флагманів Xiaomi 12S. Про версію Ultra ми вже писали в окремому матеріалі, тепер розповімо про версії з простішими характеристиками – Xiaomi 12S та 12S Pro.

На відміну від найдорожчої моделі, яка отримала величезний круглий блок камер, ці два смартфони виходять в однаковому дизайні, який ми вже бачили у попередніх пристроях компанії. Обидва гаджети є невеликим оновленням у порівнянні з анонсованими в кінці минулого року Xiaomi 12 і 12 Pro. Виробник обіцяє покращену продуктивність та автономність.

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Характеристики Xiaomi 12S та 12S Pro

Обидві новинки працюють на процесорі Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 .

. Об'єм оперативної пам'яті пристроїв становить 8 або 12 гігабайтів, а вбудованої — 128, 256 або 512 гігабайтів залежно від моделі.

Xiaomi 12S отримав 6,28-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision.

12S Pro оснащений 6,73-дюймовим екраном AMOLED LTRO 2.0 з роздільною здатністю 3200х1440 пікселів, максимальною яскравістю 1500 ніт, підтримкою Dolby Vision і динамічної частоти оновлення в діапазоні від 1 до 120 герців.



Смартфон Xiaomi 12S / Фото Xiaomi

Пристрої мають по три камери. Основна – 50-мегапіксельна з підтримкою оптичної стабілізації зображення. У 12S також присутня 13-мегапіскельна надширококутна та 5-мегапіскельна камери для макрозйомки. У версії Pro – надширококутна та телефото об'єктив, обидва на 50 мегапікселів.

з підтримкою оптичної стабілізації зображення. У 12S також присутня 13-мегапіскельна надширококутна та 5-мегапіскельна камери для макрозйомки. У версії Pro – надширококутна та телефото об'єктив, обидва на 50 мегапікселів. Оптику обох смартфонів, як і в Ultra, налаштували фахівці Leica. У них доступний спеціальний режим, що імітує зйомку з фотоапаратів цієї компанії. Крім того, користувачі можуть почути класичний звук затвора Leica.

Xiaomi стверджує, що в порівнянні зі смартфонами Apple її нові флагмани запускають додаток камери на 22,7% швидше, а швидкість серійної серії вище на 20,9% – серія 12S може робити 30 кадрів на секунду.



Так виглядає блок камер у смартфонах Xiaomi 12S та 12S Pro / Фото Xiaomi

Ємність акумулятора 12S — 4500 міліампер-годин, а 12S Pro — 4600 міліампер-годин.

"Молодша" модель підтримує швидку зарядку 67 ватів, а "старша" – 120.

Ціни

Вартість Xiaomi 12S починається від 3999 юанів – близько 17 700 гривень. За Xiaomi 12S Pro попросять від 4699 юанів – приблизно 20 800 гривень. Детальна ситуація така.

Xiaomi 12S:

8/128 гігабайтів — 599 доларів.

8/256 гігабайтів — 642 долари.

12/256 гігабайтів — 702 долари.

12/512 гігабайтів — 777 доларів.

Ціни на Xiaomi 12S Pro: