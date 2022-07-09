У перших своїх оглядах блогери навіть жартують, що Xiaomi представила чудову фотокамеру, яка вміє здійснювати дзвінки. На практиці виявилося, що ґаджет влізає в футляри для камер, а на об'єктив можна змонтувати чимало додаткових аксесуарів.

Не пропустіть Прикра заява про новий смартфон Xiaomi 12S: новинку отримають не всі

Загалом Xiaomi 12S Ultra справді цілком можна сплутати з цифровим фотоапаратом. Користувачі з'ясували, що на смартфон ідеально підходять різні кришки та бленди від фотоапаратів. Один з блогерів встановив кришку об'єктива Ming Craftsman на Xiaomi Mi 12S Ultra. Також підтверджується, що пристрій "отримав підтримку" кришки об'єктива Ricoh GR3. Блогер @Evaluation Jun навіть успішно встановив на телефон бленду FE1.8 55.



Xiaomi 12S Ultra отримав "підтримку" низки аксесуарів / Фото mydrivers

Детальніше про Xiaomi 12S Ultra

У понеділок, 4 липня, були представлені три нові смартфони китайського виробника: Xiaomi 12S, 12S Pro та 12S Ultra. Останній – флагман – отримав новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 мегапікселів.

Одразу видно, що акцент компанія зробила на камері. Фотографії, як запевняє виробник, виходять дуже чіткі та деталізовані навіть у поганих умовах. Варто зазначити, що аналогічне щороку заявляє кожен виробник, тому наскільки це правда можна буде оцінити лише після незалежних тестів, однак ззовні все виглядає серйозно.

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Детальніше про новий флагман Xiaomi ми розповіли у нашому матеріалі. Тут зібрано всю інформацію про пристрій, його фішки, особливості, та заяви компанії щодо функціоналу.