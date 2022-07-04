Xiaomi 12S Ultra побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон отримав OLED-екран, який назвали найкращим і найдорожчим 2K-екраном Xiaomi на ринку.

Цікаво Xiaomi 12S показали на офіційних фотографіях – презентація смартфона вже скоро

Детальні характеристики Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro оснащений 6,73-дюймовим екраном LTPO другого покоління роздільною здатністю 2K з відмінною якістю зображення та характеристиками енергозбереження.

Щільність пікселів складає 522 пікселі на дюйм. Яскравість дорівнює 1500 кандел на квадратний метр.

Екран підтримує інтелектуальну динамічну частоту оновлення від 1 до 120 герців, яка змінюється залежно від завдань, з якими працює смартфон, щоб економити енергію.



Екран Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Новинка отримала сучасну систему рідинного охолодження VC.

Акумулятор – на 4860 міліампер-годин , якого, за обіцянкою компанії, повинно вистачити на більш як день роботи.

, якого, за обіцянкою компанії, повинно вистачити на більш як день роботи. Однак якщо смартфон все ж розрядився, його можна зарядити з 0 до 50 відсотків усього за 15 хвилин завдяки швидкій 67-ватній зарядці.

завдяки швидкій 67-ватній зарядці. Крім того, підтримується бездротове заряджання потужністю 50 ватів і бездротове зворотне заряджання потужністю 10 ватів.



Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Камера Xiaomi 12S Ultra

У смартфоні Xiaomi 12S Ultra вперше застосовано новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 мегапікселів. Від розміру датчика залежить фінальна якість фотографій, адже що більший він, то більше світла можна захопити.

У порівнянні з iPhone 13 Pro Max площа датчика збільшена на 172 відсотки, а світлочутлива здатність – на 76 відсотків. При цьому швидкість роботи камери зросла на 32,5 відсотка, а швидкість запуску – на 11 відсотків.

Фотографії, як запевняє компанія, виходять дуже чіткі та деталізовані навіть у поганих умовах. Варто зазначити, що аналогічне щороку заявляє кожен виробник, тому наскільки це правда можна буде оцінити лише після незалежних тестів.

Професійне покриття об'єктивів камер покликане зменшити кількість відблисків. Крім того, підтримується блискавична безперервна зйомка, яка дозволяє робити 30 знімків за секунду.

Ширококутна камера має роздільну здатність 48 мегапікселів.

Телефото модуль зі 120-кратним зумом теж 48-мегапіксельний.



Характеристики Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Інші деталі

У смартфоні встановлені стереодинаміки Harman Kardon.

Задню панель покриває екологічно чистий силіконовий матеріал, що імітує текстуру шкіри. Він не тільки зручний і приємний на дотик, але й має підвищену стійкість до бруду. Матеріал начебто легко почистити за допомогою серветки, він не жовтіє та не відшаровується після тривалого використання.

Смартфон відповідає ступеню захисту IP68.



Xiaomi 12S Ultra / Фото Xiaomi

Ціна Xiaomi 12S Ultra

За поєднання 8 гігабайтів оперативної та 256 гігабайтів постійної пам'яті просять 895 доларів.

12/256 гігабайтів – 970 доларів.

12/512 гігабайтів – 1040 доларів.



Xiaomi 12S Ultra у чорному кольорі / Фото Xiaomi

Xiaomi 12S Ultra у зеленому кольорі / Фото Xiaomi