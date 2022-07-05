Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: чим відрізняється новий смартфон від версії на Snapdragon
Джерело:MyDrivers
Xiaomi представила нову версію смартфона Xiaomi 12 Pro, яка працює на процесорі Dimensity від Mediatek. Він досить сильно відрізняється від свого попередника на Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Це перший смартфон компанії на базі однокристальної системи Mediatek Dimensity 9000+. Він показав дещо гірші результати у тестах AnTuTu, ніж версія на Snapdragon 8 Plus Gen 1, набравши понад 1,1 мільйона балів, що всього на 10 000 балів менше – такий результат на практиці не відчутний для звичайного користувача.
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Характеристики Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Компанія збільшила ємність акумулятора з 4600 міліампер-годин до 5160 міліампер-годин. Імовірно, це пов'язано з більшим енергоспоживанням чипа від Mediatek, однак конкретних тестів поки немає.
- Час роботи при інтенсивному використанні становить 1,21 доби, що на 0,01 доби менше, ніж заявляли у версії на Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- При цьому потужність дротової зарядки зменшена зі 120 ватів до 67.
- Також смартфон отримав таку ж систему охолодження, як у Xiaomi 12 Ultra, площею 2900 квадратних міліметрів, та подвійні стереодинаміки Harman Kardon.
Камеру також спростили: вона тепер на рівні Xiaomi Mi 12S. Логотипу Leica немає, в основній камері використовується 50-мегапіксельний датчик зображення Sony IMX707 формату 1/1,28 дюйма розміром пікселя 1,22 мікрометра. Фронтальна камера залишилася 32-мегапіксельною.
Дисплей залишився колишнім: 6,73-дюймова 2K AMOLED-панель Samsung E5.
Ціна
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оцінили так:
8/256 гігабайтів – 597 доларів.
12/256 гігабайтів – 670 доларів.