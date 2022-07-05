Це перший смартфон компанії на базі однокристальної системи Mediatek Dimensity 9000+. Він показав дещо гірші результати у тестах AnTuTu, ніж версія на Snapdragon 8 Plus Gen 1, набравши понад 1,1 мільйона балів, що всього на 10 000 балів менше – такий результат на практиці не відчутний для звичайного користувача.

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Характеристики Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Компанія збільшила ємність акумулятора з 4600 міліампер-годин до 5160 міліампер-годин. Імовірно, це пов'язано з більшим енергоспоживанням чипа від Mediatek, однак конкретних тестів поки немає.

Час роботи при інтенсивному використанні становить 1,21 доби, що на 0,01 доби менше, ніж заявляли у версії на Snapdragon 8 Plus Gen 1.

При цьому потужність дротової зарядки зменшена зі 120 ватів до 67.

Також смартфон отримав таку ж систему охолодження, як у Xiaomi 12 Ultra, площею 2900 квадратних міліметрів, та подвійні стереодинаміки Harman Kardon.

Камеру також спростили: вона тепер на рівні Xiaomi Mi 12S. Логотипу Leica немає, в основній камері використовується 50-мегапіксельний датчик зображення Sony IMX707 формату 1/1,28 дюйма розміром пікселя 1,22 мікрометра. Фронтальна камера залишилася 32-мегапіксельною.

Дисплей залишився колишнім: 6,73-дюймова 2K AMOLED-панель Samsung E5.

Ціна

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оцінили так:

8/256 гігабайтів – 597 доларів.

12/256 гігабайтів – 670 доларів.