Для лімітованої серії обрали Xbox Series X, випущені у листопаді 2020 року. Всього таких випустять 100 штук. Продажі стартують 17 листопада лише у фірмових магазинах Gucci.

Цікаво Дефіцит PS5 і Xbox Series X/S пов'язаний з виробництвом деталей вартістю менше 1 долара

Дуже дороге задоволення

Xbox Series X від Gucci оцінили в 10 000 доларів. У комплекті такої консолі буде:

сама консоль з фірмовим впізнаваним візерунком Gucci на корпусі, який нанесли за допомогою лазерного гравіювання,

два бездротові контролери,

валіза для зберігання та перенесення з аналогічним візерунком.



Xbox Series X від Gucci / Фото Gucci

Крім того, власники отримають Xbox Game Pass Ultimate – доступ до великої бібліотеки ігор, в які можна грати разом із друзями.

За словами представників модного дому, вензелі, що утворюють орнамент, тепер можна читати не тільки як ініціали засновника бренду Гуччіо Гуччі (Guccio Gucci), але і як скорочення слів Good Game ("хороша гра").



Xbox Series X від Gucci / Фото Gucci

Приглянеться такий ґаджет хіба найбільшим фанатам серії або ж заможним шанувальникам бренду Gucci. Адже за нинішнім курсом вартість складає майже 264 тисячі гривень. Тоді як звичайну версію можна купити в Україні за ціною від 20 до 25 тисяч гривень.