xBox офіційно запуститься в Україні, а уряд співпрацюватиме з Microsoft

Нарешті Xbox офіційно зайде на український ринок. Це дасть змогу створювати українські акаунти, а в консолях з'явиться українська мова. Тепер українським користувачам не доведеться обирати найзрозумілішу мову, оскільки одразу можна буде обрати рідну.

Окрім цього, український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів Росії. Про це українська сторона домовилася в Давосі на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом.

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Також команда Microsoft повідомила, що планує допомогти українській цифровій індустрії під час відбудови.

З Microsoft ми співпрацюємо вже давно, і вони активно підтримують Україну під час війни: стали однією з перших компаній, що на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії та надала безоплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року,

– повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Microsoft надала Україні цифрову підтримку на сотці мільйонів доларів

У компанії Microsoft підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на 242 мільйони доларів. Мовиться про фінансові гранти, промокампанії, обладнання та безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії.

Президент Microsoft Бред Сміт наголосив, що його компанія підтримувала і буде підтримувати Україну й надалі.

Microsoft та Україна: останні новини

Нагадаємо, що компанія Xbox Microsoft Corp. припинила продажі нових продуктів і послуг у Росії ще на початку березня.

Також компанія віддала усі свої доходи від продажу гри Fortnite, отримані від 20 березня по 3 квітня, на гуманітарну допомогу для постраждалих від війни українців. Зауважимо, що Fortnite – найпопулярніша гра серед молоді, тож приносить чималі кошти.

Нещодавно у Microsoft відзвітували, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські ресурси атакували щонайменше 6 груп російських хакерів атакували наші ресурси. Загалом було близько 240 атак. Переважно атаки збігалися з бойовими діями.

Xbox – це популярна гральна консоль. Компанія Microsoft випускає серію цих консолей з 2001 року. З 2005 року випускали вже нове покоління – Xbox 360.