Окрім цього, український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів Росії. Про це українська сторона домовилася в Давосі на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом.

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Також команда Microsoft повідомила, що планує допомогти українській цифровій індустрії під час відбудови.

З Microsoft ми співпрацюємо вже давно, і вони активно підтримують Україну під час війни: стали однією з перших компаній, що на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії та надала безоплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року,

– повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Microsoft надала Україні цифрову підтримку на сотці мільйонів доларів

У компанії Microsoft підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на 242 мільйони доларів. Мовиться про фінансові гранти, промокампанії, обладнання та безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії.

Президент Microsoft Бред Сміт наголосив, що його компанія підтримувала і буде підтримувати Україну й надалі.

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