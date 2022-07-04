Серед іншого система дає змогу виявити зброю у людей, їхнє положення та навіть у яку сторону повернене обличчя людини. Також завдяки Xaver 1000 можна просканувати площу та зрозуміти планування.

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Зовні пристрій схожий на велетенський військовий прожектор. Він має штатив, панелі, які розкриваються в чотири сторони та екран розміром 10,1 дюйма, який демонструє результати сканування. Екран також містить елементи керування для маніпуляції пристроєм.

Як працює Xaver 1000

Для того, щоб дізнатися, що відбувається за стіною, потрібно встановити платформу на штатив, розгорнути її біля стіни та запустити процес сканування. Всього за кілька секунд роботи ґаджет виводить на екран картинку з точною розстановкою предметів та людей за стіною з можливістю подальшого відстежування їх переміщення по території.

За заявами Cameo-Tech, технологія створює тривимірну візуальну картину та транслює те, що відбувається в режимі реального часу. Алгоритми при цьому самостійно інтерпретує дані, що збираються – наприклад, ШІ може визначити планування приміщення, чи розташовується за стіною людина, в якій позі вона зараз перебуває, куди спрямоване обличчя і чи має об'єкт зброю.

Повний перелік можливостей комплексу:

3D візуальне відображення живих та статичних об'єктів,

Вбудований 10,1-дюймовий сенсорний дисплей,

Складні крила антени для компактного зберігання та транспортування,

Система може проникати крізь найпоширеніші стіни та матеріали,

Можливості віддаленого відображення та керування через Wi-Fi,

Одночасне виявлення рухомих та нерухомих об'єктів,

Простий інтерфейс для інтуїтивно зрозумілої інтерпретації,

Інтегрований запис та відтворення даних для аналізу після місії, навчання та підбиття підсумків,

Власні й унікальні алгоритми та обробка сигналів,

Готовий до використання одним користувачем одним натисканням кнопки.

У компанії наголошують, що такий функціонал може виявитися вкрай корисним під час операцій зі звільнення заручників.

Встановив і працюєш

Xaver 1000, як запевняють розробники, легко проникає через усі поширені будівельні матеріали. Обладнання підходить для збройних сил, правоохоронних органів, розвідувальних підрозділів та пошуково-рятувальних груп.

Усе через те, що пристрій працює вкрай просто, а сама технологія не потребує розуміння роботи алгоритмів – просто встановив девайс, натис кнопку та отримав інформація. Інтерфейс управління, як зазначають розробники, теж максимально простий та зрозумілий.

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Девайс є частиною сімейства продуктів See Through Walls, які компанія розробляє у військових цілях. Анонс нової технології відбувся у кінці червня в рамках виставки Eurosatury 2022 у Парижі. Коли система з'явиться на комерційному ринку, Cameo-Tech поки не говорять. Також там не розкривають технології, що використовуються у пристрої.