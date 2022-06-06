WWDC 2022: де й коли дивитися нову презентацію Apple та що на ній покажуть

Apple готується до чергової Worldwide Developers Conference, яка почнеться вже через кілька годин. Розповідаємо, коли та де її дивитися, а також про ймовірні анонси та презентації.

WWDC — це щорічна конференція розробників для платформи Macintosh. Вона орієнтується переважно на програмне забезпечення, а не ґаджети, однак цього року, як очікується, ми все ж побачимо анонси деяких пристроїв компанії, серед яких може бути перша гарнітура змішаної реальності від Apple.

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Що покаже Apple

Як пишуть західні ЗМІ, компанія підготувала оновлення всіх основних операційних систем: iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9.

iOS 16

У новій версії операційної системи для смартфонів очікуються:

Перероблений екран блокування з дією віджетів.

Значні поліпшення системи сповіщень.

Оновлення вбудованих додатків і нові тренування в сервісі Fitness+.

У "Повідомленнях" розробники зосередяться на соціальній складовій, особливо підкреслюється функція аудіоповідомлень.

У коді Apple Music раніше також знайшли посилання на окремий додаток Classic з класичною музикою.

Крім того, імовірно, компанія розкаже про майбутню функцію Always-On Display, яку інсайдери приписують наступному поколінню iPhone. Хоча компанія цілком може приберегти цей анонс до презентації самих смартфонів восени.

Також ходять чутки про функцію обміну інформацією з супутниками для виклику екстрених служб за межами зони покриття стільникової мережі.

І наостанок Apple хоче запустити підписку на пристрої, яка дозволить щомісяця платити за використання iPhone, iPad або Mac.

iPadOS 16

Операційна система для планшетів, за даними оглядача Bloomberg Марка Гурмана, стане більше схожою на програмне забезпечення для ноутбуків. Одним з кроків до мети є перероблена багатозадачна система. Журналіст очікує, що Apple спростить перемикання між додатками і дозволить змінювати розмір вікон.

macOS 13

Тут очікуються значні зміни у розділі "Налаштування системи" – він більше нагадуватиме інтерфейс аналогічного розділу в iPhone та iPad.

Є також припущення, що компанія додасть режим фокусування з iPhone.

Вважається, що Apple дасть новій версії macOS ім'я Mammoth на честь гори в Каліфорнії. Корпорація подала заявку на реєстрацію цієї торгової марки ще у 2013 році, однак досі нею не скористалася.

watchOS 9

В операційній системі для годинників Apple приготувала новий режим енергозбереження, який поєднує в собі знижену витрату заряду батареї та обмеження продуктивності програм.

Компанія також оновить функцію відстеження сну, поліпшить розділи, пов'язані зі здоров'ям і ліками в додатку "Здоров'я".

Не обійдеться й без нових тренувань і наборів.

Існує ймовірність того, що Apple Watch Series 8, як і смартфони, зможуть підключатися до супутників у разі надзвичайної ситуації. Для цього потрібні зміни в watchOS.

Пристрої

Для WWDC презентація пристроїв не характерна. Однак все частіше з'являються чутки, що Apple покаже на конференції новий MacBook Air, який отримає "найбільше оновлення з 2010 року". Тут і повністю новий корпус, і тонкі світлі рамки дисплея, і нові кольори, новий набір портів, включаючи MagSafe та багато іншого. Імовірно, серцем ноутбука стане новий чип Apple M2.

Також можуть показати комп'ютер Mac Pro на базі процесора M1 Ultra, однак шансів на те небагато.

І нарешті гарнітура змішаної реальності, про яку сьогодні в техносвіті не говорить тільки лінивий. Компанія працює над нею вже кілька років. Торік ходили чутки, що вона буде представлена на WWDC 2022. Однак Марк Гурман і Мін-Чі Куо вважають, що пристрій ще не готовий. Попри це, компанія все ж може його просто анонсувати, розкривши лише кілька деталей.

Згідно з даними інсайдерів перший XR-пристрій від Apple матиме два чипи: один на рівні М1 або потужніший відповідатиме за основні розрахунки, інший – малопотужний, який відповідає за обробку інформації з датчиків.

Така продуктивність начебто необхідна для виведення зображення на два дисплеї 4K з підсвічуванням microLED і отримання даних з масиву камер, які відстежують рухи зіниць, знімають біометрію і захоплюють навколишній простір.

Гарнітура XR буде виконувати три завдання: ігри, споживання медіа і комунікації.

Apple запустить окремий магазин додатків, оптимізованих для формату.

За чутками, Apple вже працює над контентом з голлівудськими режисерами.

Все це буде включено в спеціальну операційну систему realityOS.

Де й коли дивитися

Компанія вже створила анонс прямого ефіру на своєму YouTube-каналі. Трансляція розпочнеться 6 червня о 20:00. Ви можете виставити нагадування прямо у відео, щоб точно не пропустити.