Презентація транслювалася на офіційному сайті компанії, на каналі Apple на YouTube, у додатку Apple Developer та через Apple TV. Як і очікувалося, цього року представили не лише програмне забезпечення, а й пристрої.

Цікаво Apple працює над контентом для VR-окулярів з голлівудськими режисерами

iOS 16

До iOS традиційно прикута найбільша увага публіки, оскільки ця операційна система забезпечує роботу головного продукту компанії – смартфонів iPhone. Бета-версію вже можна встановити.

Найпомітнішим оновленням називають нові налаштування екрана блокування.

Як розповів перший спікер Крейг Федерігі, старший віцепрезидент із розробки програмного забезпечення Apple, на користувачів чекає можливість детальної кастомізації: тепер можна змінити шрифт годинника, підібрати власний колір для тексту, додати невеликі віджети в стилі Apple Watch, створити додаткові екрани блокування.

Крім того, тепер система аналізує обране зображення, відділяє передній план і дозволяє замінити фон іншим зображенням або кольором, змінити положення об'єкта переднього плану, пересуваючи його на нове місце, встановити для нього фільтри та інше.

Компанія пропонує набір заздалегідь завантажених зображень, згрупованих по категоріях. Є категорії: "Підбірка", "Погода та астрономія", Emoji та кольорові градієнти.

Якщо залишити нижнє поле віджетів порожнім, можна включити "ефекти глибини". Ця установка створює візуальне накладання елементів зображення шпалер на годинник. Ось як це виглядає:



Частини зображення можуть накладатися на елементи інтерфейсу / Фото Apple

Сповіщення тепер з'являються в нижній частині екрана блокування й масштабуються в міру їх отримання, щоб не перекривати об'єкти на екрані заставки.



Новий дизайн сповіщень в iOS 16 / Фото Apple

Розширені можливості фокусування.

Розробники також розширили функціональність фільтрів фокусу. Тепер до них можна буде прив'язувати програми, екрани блокування, вкладки Safari, віджети, і легко перемикатися між режимами. Це дозволить, наприклад, відфільтровувати контент у Safari: можна бачити лише ті вкладки, з якими ви працюєте в цей момент. Доступний фільтр повідомлень, календаря та пошти. Розробники можуть використовувати API фільтрів у своїх додатках.



Оновлений режим фокусування / Фото Apple

З'явиться новий вид push-повідомлень під назвою Live Activities.

Він дозволить відстежувати різні процеси у реальному часі без відкриття програми. Наприклад, так можна стежити за тим, як їде таксі або спостерігати за рахунком улюбленої команди.

Live Text тепер у відео.

В iOS 16 буде підтримка розпізнавання тексту у відеороликах. Можна зупинити відтворення та розпізнати та скопіювати текст або об'єкти на будь-якому зі стоп-кадрів.

"Інновації" в Messages.

Messages в iOS 16 тепер дозволять скасовувати відправлення повідомлень та редагувати вже надіслані. Ця функція вже давно доступна в деяких продуктах конкурентів. Скасувати надсилання або редагувати можна протягом 15 хвилин. Крім того, користувачі зможуть позначати повідомлення непрочитаними.

Оновити обіцяють і функцію диктування, яка дозволяє вводити друкований текст, проговорюючи його в мікрофон смартфона. Під час диктування клавіатура залишається на екрані, тому будь-коли можна перейти від введення голосом до введення пальцями.

Система навіть зможе ставити смайлики. Алгоритм розпізнає фрази на зразок "Funny Emoji" та перетворює їх на відповідний смайл.

Редагування зображень з функцією Visual Look App.

Користувач може торкнутися та утримувати зображення, щоб вибрати центральний об'єкт на ньому окремо від фону та перемістити його у будь-яке місце. Наприклад, відправити комусь у повідомленні.

Вбудована функція пошуку дублікатів .

. Оновлення для Apple Wallet .

. Нові параметри Батьківського контролю.

Персоналізоване просторове звучання та швидкий доступ до налаштувань AirPods.

Тактильна віддача клавіатури.

Одна з давніх функцій Android-смартфонів нарешті дісталася і власників iPhone. Тепер кожен дотик до клавіатури може "відгукуватися" вібрацією.

Можливість перегляду паролів від мереж Wi-Fi .

. Оновлення в системі безпеки.

Які iPhone зможуть оновитися

iOS 16 сумісна з усіма смартфонами Apple, починаючи від iPhone 8.

Повний список смартфонів, що підтримуються iOS 16, виглядає так:

iPhone 8 та 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS та XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro та 11 Pro Max;

iPhone 12 та 12 mini;

iPhone 12 Pro та 12 Pro Max;

iPhone 13 та 13 mini;

iPhone 13 Pro та 13 Pro Max;

iPhone SE 2 та 3 поколінь.

Коли чекати iOS 16

Бета-версія iOS 16 стала доступною для розробників учора, одразу після презентації.

Публічне бета-тестування стартує наступного місяця.

Фінальна версія iOS 16 вийде восени.

watchOS 9

В операційній системі для розумних годинників Apple збирається використовувати акселерометр та гіроскоп для визначення особливостей бігу людини, довжини кроку та часу контакту із землею.

Додали визначення зон серцевого ритму, щоб отримувати уявлення про рівень інтенсивності навантаження будь-коли.

Голосове перемикання режиму тренування, зокрема між різними видами спорту. Це буде корисно для спортсменів, які беруть участь у змішаних марафонах.

Новий дизайн повідомлень, кнопки навігації та циферблати годинника: "Місячний календар", "Астрономія", Playtime (кумедні анімовані цифри), Metropolitan — строгий циферблат.

Програма "Активність" тепер доступна без Apple Watch — з даними, які може вимірювати айфон.

Відстеження розкладу прийому таблеток – зі скануванням етикеток за допомогою камери. Система попередить, якщо користувач поєднав медикаменти, які небезпечно приймати одночасно.

В watchOS 9 до Apple Watch 7 додадуться нові мови для QWERTY-клавіатури Apple Watch: Французька, Німецька, Італійська, Японська, Португальська (Бразилія). Раніше QWERTY-клавіатура була доступна лише англомовних користувачів.

Оновлення буде доступним восени 2022 року.

macOS 13

Попри очікування, нова ОС для комп'ютерів MacOS буде називатися Ventura, а не Mammoth.

Ранні витоки розповідали, що в macOS 13 зміниться програма "Системні налаштування". Ця інформація, як і багато інших злитих інсайдерами даних, підтвердилася. Нові Налаштування в macOS 13 будуть виглядати як в iOS та iPadOS. Загальна стилістика та розбивка параметрів стала звичнішою та інтуїтивнішою — тепер набагато простіше щось знайти.

Оновлені "Системні налаштування" / Фото Apple

Уніфікація цих параметрів явно піде на користь. Чим менше розрізняються різні пристрої однієї екосистеми, тим менше часу потрібно користувачеві на їхнє освоєння та звикання.

Серед інших оновлень – покращення роботи з вікнами, новий пошук та iPhone замість вебкамери.

Stage Control.

​Головною особливістю цього нововведення стало автоматичне компонування вікон збоку від головного, з яким користувач працює зараз. Цей режим дозволяє швидко знайти потрібне вікно серед десятків відчинених. Система групує вікна за програмами, але є можливість створювати свої групи.



Функція Stage Control / Фото Apple

Поліпшилася робота системного пошуку Spotlight . Тепер він уміє шукати навіть по тексту на зображеннях за рахунок розпізнавання тексту на рівні системи.

. Тепер він уміє шукати навіть по тексту на зображеннях за рахунок розпізнавання тексту на рівні системи. Обновився додаток "Пошта" — там з'явилися відправлення із затримкою та нагадування. Пошук тепер дозволяє шукати у тому числі за доданими файлами та навіть за синонімами.

— там з'явилися відправлення із затримкою та нагадування. Пошук тепер дозволяє шукати у тому числі за доданими файлами та навіть за синонімами. Браузер Safari став значно економніше витрачати системні ресурси. Крім того, з'явилося групування вкладок.



Групування вкладок в Safari / Фото Apple

З'явилася технологія Passkeys – ключі доступу для програм, які не зберігаються на сервері Apple. Це, як стверджується, дозволить лише користувачеві отримати доступ до системи. Адже для ідентифікації використається біометрія, а не паролі.

– ключі доступу для програм, які не зберігаються на сервері Apple. Це, як стверджується, дозволить лише користувачеві отримати доступ до системи. Адже для ідентифікації використається біометрія, а не паролі. Крім цього, розширилися можливості функції Continuity , яка дозволить перекидати активний виклик між пристроями Apple.

, яка дозволить перекидати активний виклик між пристроями Apple. Камеру iPhone тепер можна використовувати як вебкамеру Mac . Під час дзвінка можна транслювати свій робочий стіл паралельно із відео з камери. Це підтримується у FaceTime, Zoom та Teams.

. Під час дзвінка можна транслювати свій робочий стіл паралельно із відео з камери. Це підтримується у FaceTime, Zoom та Teams. Нарешті, тепер комп'ютери Mac з чіпами M2 можуть запускати ігри з високою якістю. За це відповідає технологія Metal 3. Вже заявлені ігри Resident Evil: Village та No Man's Sky, які вийдуть на macOS.



Користувачі зможуть перекинути активний виклик з одного пристрою на інший / Фото Apple

Хто отримає Ventura

У новій ОС припинилася підтримка деяких моделей Mac з 2014 по 2016 рік, наприклад, iMac 2015 та MacBook 2016.

Встановити MacOS 13 Monterey безплатно зможуть користувачі таких моделей Mac:

iMac (2017 та новіше).

‌iMac‌ Pro.

MacBook Air (2018 та новіший).

MacBook Pro (2017 та новіший).

Mac Pro (2019 та новіший).

Mac mini (2018 та новіший).

MacBook (2017 та новіший).

Коли чекати

Тестування нової версії ОС уже почалося. Публічне бета-тестування macOS 13 Ventura серед усіх охочих почнуть у липні. Стабільний реліз очікується восени 2022 року.

iPadOS 16

Операційна система для планшетів отримала не так багато оновлень.

Нові віджети погоди.



Віджети погоди в новій iPadOS 16 / Фото Apple

Програма iPad Notes інтегрована з FaceTime.

Дзвінок FaceTime також можна одним натисканням перенести на інший пристрій, наприклад, MacBook або планшет.

Нова програма Freeform.

Для спільної творчості у вигляді цифрової дошки для малювання. На неї можна кріпити будь-який контент, включаючи аудіо, відео та важкі документи.



Програма Freeform у новій iPadOS 16 / Фото Apple

В iPadOS 16 стане можливо обмінюватися віртуальною пам'яттю, що дозволить програмам переадресувати до 16 гігабайтів пам'яті.

Оновлений режим багатозадачності – одночасної роботи з кількома програмами.

Нова система скейлінгу екрана – дає більше можливостей для масштабування зображення.

Дивіться повну презентацію Apple у записі: відео