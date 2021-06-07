Apple проводить вже традиційну для себе щорічну конференцію у звичному онлайн форматі, тож долучитися до перегляду анонсів оновлень та новинок може кожен бажаючий. У понеділок, 7 червня, захід розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Не пропустіть Літня презентація Apple: що нового представить компанія на WWDC 2021

Де дивитися трансляцію WWDC 2021

Переглянути захід ви можете прямо на нашій сторінці на відео нижче. Apple буде транслювати конференцію на своєму сайті і на офіційному YouTube-каналі. Ми ж будемо оперативно висвітлювати всі анонси на сайті.

WWDC 2021: дивитися конференцію онлайн