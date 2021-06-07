iOS 15

Практично зі 100% ймовірністю Apple представить iOS 15, в якій очікується не так багато змін у порівнянні з торішньою iOS 14.

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Раніше в Bloomberg повідомили, що нова iOS, як мінімум, принесе кілька нових можливостей:

оновлені налаштування повідомлень;

можливість встановити автоматичні відповіді на повідомлення в залежності від їх статусу;

швидкий доступ до даних про конфіденційність;

нові команди Siri для здоров'я;

та деякі інші зміни, на зразок функції завжди включеного екрану (Always on Display), яка вже давно доступна на Android.

Крім того, розробники можуть доопрацювати віджети та нові емодзі. Також очікується підтримка сторонніх пристроїв стеження за поглядом користувача та слухових апаратів.



На користувачів чекає нова версія iOS 15 / Фото Apple

Були чутки й про те, що iOS 15 отримає дещо перероблений дизайн – на це натякали нові іконки деяких додатків Apple, що вийшли раніше. Хоча, навряд чи варто очікувати радикальних змін зовнішнього вигляду.

А ось передбачуваний список пристроїв, які оновлять до iOS 15:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPod touch 7th gen.

iPadOS 15

OC для iPad теж оновиться, а головним нововведенням має стати перероблений домашній екран.

Джерела стверджують, що це буде найбільш значне оновлення домашнього екрану iPad з моменту запуску продукту. Очікується, що нова система своїм зовнішнім виглядом та можливостями максимально наблизиться до macOS.

До того ж, після виходу iPad Pro на базі M1, для цього є всі передумови. Навіть пішли чутки, що Apple у перспективі об'єднає напрямки iPad та Mac. Пізніше цю інформацію спростували високопоставлені співробітники компанії.



На перезентації Apple покажуть iPadOS 15 / Фото Apple

А ще, за словами інсайдерів, на iPad Pro останніх поколінь можливо буде запускати професійний софт, адаптований під Mac на M1.

Мова йде про:

Xcode;

Final Cut Pro;

та Logic Pro.

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macOS 12

Apple явно не обмежиться оновленням для iPhone і iPad, і представить спадкоємицю macOS 11 Big Sur. Чого від неї чекати поки точно невідомо.

Система може називатися Mammoth або Monterey. Швидше за все, нова macOS не принесе ніяких революційних змін. Попрацюють над оптимізацією, так додадуть всякого різного по дрібниці.

З чуток, набір додатків, що входить в комплект поставки системи, буде розширено. А ще на Mac можуть з'явитися персонажі мімодзі, але це не точно.

watchOS 8

По-перше, в watchOS 8 очікуються нові циферблати.

По-друге, в систему можуть інтегрувати додаток "Здоров'я", що дозволить користувачам переглядати свої показники здоров'я (дані сну, кроки і багато іншого) прямо на годиннику.



Розумний годинник Apple також отримає оновлену операційку watshOS 8 / Фото Apple

Крім того, в "Центрі управління" можуть з'явитися віджети невеликих розмірів, а дані з них будуть синхронізуватися прямо з iPhone. Як варіант, віджет стану батареї на підключених до годинника пристроях.

Все це поки лише чутки, не більше.

tvOS 15

20 квітня Apple показала приставку Apple TV 4K нового покоління з новим пультом Siri Remote.

Нова приставка працює під управлінням продуктивного процесора A12 Bionic, і було б дивно, якби розробники Apple своїм новим софтом не задіяли ці потужності.

Чіпсет M1x або M2

Зазвичай Apple у рамках WWDC акцентує увагу на свої софтверні новинки, однак можуть приділити увагу і залізу, адже тепер у компанії є власні процесори.

Наприклад, в рамках конференції було б непогано почути подробиці про процесори, які б розвивали ідеї, закладені в M1. Це потужне рішення, але його продуктивності явно недостатньо для вимогливих до ресурсів професійних завдань.

Наприклад, Mac Pro, як і раніше використовує чіпи від Intel. Що зможуть запропонувати умовні M1x або M2? Раніше повідомлялося, що Apple працює над новим 32-ядерним процесором на базі ARM. Потім з'явилася інформація, що новий Mac Pro вийде в двох версіях: з 20-ядерним і 40-ядерним чіпом, при цьому графічна складова буде на рівні 64 або 128 ядер.



Можливо на презентації покажуть новий чіпсет / Фото Apple

Про продуктивності всієї цієї справи залишається тільки здогадуватися. До речі, Apple вже запустила в масове виробництво процесор M2 – про це стало відомо зі звіту Nikkei Asia. Новий набір мікросхем складається на потужностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

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Нові MacBook Pro

Аналітик Wedbush Деніел Айвс повідомив, що Apple готує "кілька сюрпризів" на WWDC 2021. Одним з яких нібито виявиться анонс нових MacBook Pro на Apple Silicon.

Про те, що оновлені MacBook Pro з ARM можуть представити вже цього літа, повідомляли і в Bloomberg. А це означає, що такий анонс цілком можливий.

Ноутбуків очікується дві версії: з екраном 14 і 16 дюймів. У новинках має з'явитися набагато більше портів Thunderbolt, порт HDMI і слот для карт SD. Також очікується повернення магнітної зарядки MagSafe.

Основою пристроїв можуть стати якраз M1x або M2.

Як та де дивитися WWDC 2021

Основна презентація стартує 7 червня о 20:00 за київським часом.

За традицією Apple буде транслювати захід на своєму сайті і на офіційному YouTube-каналі. Ми будемо оперативно висвітлювати всі анонси на сайті.

WWDC 2021 – презентація Apple для розробників: дивіться онлайн