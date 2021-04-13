Як кажуть розробники Wargaming Chicago-Baltimore, оновлення Modern Armor принесе гравцям абсолютно новий ігровий досвід і здивує бувалих геймерів.

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Детальніше про нововведення

Сучасна епоха танкових битв існуватиме паралельно з версією, що присвячена періоду Другої світової війни. Геймери зможуть виїхати на поле бою на найбільш знакових танках нашого часу – наприклад, на американському M1A2 Abrams або радянському Т-72БМ.

Крім того, гравці зможуть змінити хід історії, борючись поодинці або з товаришами по команді за тактичну перевагу на полі битви.

Modern Armor, перше оновлення в серії, що стартує 27 квітня і буде доступне для крос-платформних боїв на PlayStation 4 і 5, а також на Xbox One, Xbox Series S і X.