World of Tanks Blitz стартує місяць космічних забав: чого чекати гравцям

У квітні у грі World of Tanks Blitz стартує місяць космічних забав. Гравцям обіцяють "подарунки та круті ігрові режими". До речі, з нагоди цього розробник запустив у небо міні-копію танка.
Команда World of Tanks Blitz запустила до стратосфери копію модифікованого середнього танка Cromwell в масштабі 1:32. Модель злетіла в повітря, пролетіла над землею на висоті 24 км і успішно приземлилася.
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До речі, тепер цей танк можна знайти серед особливих нагород Операції "Червона планета".
Копію танка Cromwell запустили у космос: дивіться на відео
Космічний місяць
Крім нової Операції, яка пройде з 1 по 30 квітня, "танкістам" слід підготуватися до низки "космічних активностей".
- Марафон міжгалактичних урочистостей "Зірки зійшлися!", в якому гравці зможуть отримати унікальні нагороди в обмін на накопичені ресурси (такі як кредити, бустери та сертифікати на дні преміум-акаунту). Подія триватиме з 26 березня по 5 квітня.
- На тиждень повернеться "Виживання". З 31 березня по 4 квітня гравці зможуть отримати космічний заряд емоцій, беручи участь в цьому енергійному режимі.
- У World of Tanks Blitz стане доступною подія "Мета: Sheridan Ракетний". З 9 по 16 квітня гравці, яким ще не довелося отримати танк Sheridan, що оснащений протитанковими керованими ракетами, зможуть оцінити переваги цієї машини.
- З 12 по 18 квітня до гри повернеться довгоочікуваний режим "Гравітація", в якому у танків з'явиться нова здатність: вони зможуть підстрибувати і продовжувати бій з повітря.