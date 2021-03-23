У квітні у грі World of Tanks Blitz стартує місяць космічних забав. Гравцям обіцяють "подарунки та круті ігрові режими". До речі, з нагоди цього розробник запустив у небо міні-копію танка.

Команда World of Tanks Blitz запустила до стратосфери копію модифікованого середнього танка Cromwell в масштабі 1:32. Модель злетіла в повітря, пролетіла над землею на висоті 24 км і успішно приземлилася.

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До речі, тепер цей танк можна знайти серед особливих нагород Операції "Червона планета".

Копію танка Cromwell запустили у космос: дивіться на відео

Космічний місяць

Крім нової Операції, яка пройде з 1 по 30 квітня, "танкістам" слід підготуватися до низки "космічних активностей".