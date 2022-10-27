Work ua видаляє російську мову зі свого додатка для пошуку роботи

Сервіс для пошуку роботи Work.ua розіслав користувачам листи, в яких повідомив про майбутнє видалення російської мови зі свого додатка. Розповідаємо, коли це станеться.

Відтепер Work.ua буде доступним лише українською мовою. Англійської версії, нагадаємо, сервіс наразі не має.

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Що відомо

Як повідомляється в листі від Work.ua, оновлення відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня.

Ми робимо це, тому що віримо: якщо хочемо перемоги в майбутньому, маємо зробити рішучий крок уже сьогодні. Бо російська мова — небезпечна й загрожує незалежності України, вона буде вбивати й ослаблювати нас і нашу країну, і наші бізнеси,

– кажуть у компанії.

Видалення російськомовної версії з застосунку — це частина масштабнішої ініціативи, спрямованої на відмову від російської.

Раніше компанія також зробила банери про те, що вживання мови окупантів небезпечне, й закликала перейти на українську на всіх сторінках.

Крім того, там підготували інструкції з переходу на українську для бізнесу.

Щомісяця застосунком Work.ua користуються вже понад 350 тисяч людей, ми впевнені, їм буде набагато приємніше шукати найкращу роботу українською,

– додають у Work.ua.

Імовірно, слідом за додатком російська зникне також і з вебсайту.