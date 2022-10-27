Відтепер Work.ua буде доступним лише українською мовою. Англійської версії, нагадаємо, сервіс наразі не має.
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Що відомо
Як повідомляється в листі від Work.ua, оновлення відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня.
Ми робимо це, тому що віримо: якщо хочемо перемоги в майбутньому, маємо зробити рішучий крок уже сьогодні. Бо російська мова — небезпечна й загрожує незалежності України, вона буде вбивати й ослаблювати нас і нашу країну, і наші бізнеси,
– кажуть у компанії.
- Видалення російськомовної версії з застосунку — це частина масштабнішої ініціативи, спрямованої на відмову від російської.
- Раніше компанія також зробила банери про те, що вживання мови окупантів небезпечне, й закликала перейти на українську на всіх сторінках.
- Крім того, там підготували інструкції з переходу на українську для бізнесу.
Щомісяця застосунком Work.ua користуються вже понад 350 тисяч людей, ми впевнені, їм буде набагато приємніше шукати найкращу роботу українською,
– додають у Work.ua.
Імовірно, слідом за додатком російська зникне також і з вебсайту.