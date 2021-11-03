Word, Excel та Teams в одній програмі: Microsoft представила Loop для спільної роботи в Office

3 листопада 2021 , 20:10
Читать новость на русском

Джерело:

The Verge

Компанія Microsoft анонсувала нову програму Loop, яка стане доступною в рамках підписки Microsoft 365 і об'єднає можливості різних офісних додатків, включаючи Word, Excel, PowerPoint і Teams. Нова програма по суті є гнучким середовищем з компонентами, які можна переміщувати та синхронізувати між собою, роблячи спільну роботу зручнішою та продуктивнішою.

Наразі додаток розпочнуть поступово впроваджувати для користувачів. Повідомляється, що окремі елементи Loop з'являться в Teams, Office та OneNote вже цього місяця. Що стосується окремої програми Loop, то вона буде запущена пізніше.

Цікаво Неочікувана заява: Apple оголосила своїми конкурентами ігрові компанії

Все що відомо про Microsoft Loop

Microsoft Loop складається з трьох основних елементів:

  • компоненти Loop;
  • сторінки Loop;
  • та робочі області Loop.

Компоненти Loop

Компоненти є окремими фрагментами контенту, які доступні одночасно в декількох додатках і можуть оновлюватися в режимі реального часу. Таким фрагментом, наприклад, можуть бути нотатки в календарному записі, доступні також для вставки в Outlook з наступним редагуванням у листі.

Як компонент Loop можуть виступати різні елементи, такі як таблиці, списки та інше. Редагування таких елементів відбувається у хмарних додатках Office, внаслідок чого гарантується, що всі користувачі працюють з актуальною версією файлу.

via GIPHY

Компоненти Microsoft Loop

Усі елементи також будуть доступні в головному меню Loop, де користувач може бачити весь список доступних компонентів та сторінок, а також користувачів, які працюють над редагуванням.

Сторінки Loop

Сторінки є окремими полотнами, які можуть використовуватися для впорядкування компонентів Loop та спільної роботи з їх застосуванням у процесі. Підтримується вставка та публікація компонентів, створених за межами простору Loop. При цьому деякі з елементів можна редагувати, не використовуючи Loop, але за допомогою інших програм.

via GIPHY

Сторінка в Microsoft Loop

Робочі області Loop

Робочі області є загальним простором, за допомогою якого користувачі можуть об'єднати разом всі інструменти, необхідні для виконання поставлених завдань. Підтримується такі можливості, як:

  • відстеження прогресу виконання завдань;
  • додавання нотаток;
  • перегляд завдань, над якими працюють ті чи інші користувачі та інші функції.

via GIPHY

Робоча область Microsoft Loop

Варто зазначити, що концепція Loop нагадує популярний сервіс для спільної роботи Notion. 
Автор: Михайло Года