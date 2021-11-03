Наразі додаток розпочнуть поступово впроваджувати для користувачів. Повідомляється, що окремі елементи Loop з'являться в Teams, Office та OneNote вже цього місяця. Що стосується окремої програми Loop, то вона буде запущена пізніше.

Цікаво Неочікувана заява: Apple оголосила своїми конкурентами ігрові компанії

Все що відомо про Microsoft Loop

Microsoft Loop складається з трьох основних елементів:

компоненти Loop;

сторінки Loop;

та робочі області Loop.

Компоненти Loop

Компоненти є окремими фрагментами контенту, які доступні одночасно в декількох додатках і можуть оновлюватися в режимі реального часу. Таким фрагментом, наприклад, можуть бути нотатки в календарному записі, доступні також для вставки в Outlook з наступним редагуванням у листі.

Як компонент Loop можуть виступати різні елементи, такі як таблиці, списки та інше. Редагування таких елементів відбувається у хмарних додатках Office, внаслідок чого гарантується, що всі користувачі працюють з актуальною версією файлу.

Компоненти Microsoft Loop

Усі елементи також будуть доступні в головному меню Loop, де користувач може бачити весь список доступних компонентів та сторінок, а також користувачів, які працюють над редагуванням.

Сторінки Loop

Сторінки є окремими полотнами, які можуть використовуватися для впорядкування компонентів Loop та спільної роботи з їх застосуванням у процесі. Підтримується вставка та публікація компонентів, створених за межами простору Loop. При цьому деякі з елементів можна редагувати, не використовуючи Loop, але за допомогою інших програм.

Сторінка в Microsoft Loop

Робочі області Loop

Робочі області є загальним простором, за допомогою якого користувачі можуть об'єднати разом всі інструменти, необхідні для виконання поставлених завдань. Підтримується такі можливості, як:

відстеження прогресу виконання завдань;

додавання нотаток;

перегляд завдань, над якими працюють ті чи інші користувачі та інші функції.

Робоча область Microsoft Loop

Варто зазначити, що концепція Loop нагадує популярний сервіс для спільної роботи Notion.