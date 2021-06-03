"Windows наступного покоління": Microsoft оголосила дату презентації операційної системи

Компанія Microsoft готується детально розповісти про "наступне покоління Windows" на спеціальному заході, який відбудеться у кінці цього місяця. Софтверний гігант почав розсилати запрошення на захід, який буде повністю присвячено програмній платформі Windows.

Колі відбудеться захід присвячений презентації нового покоління Windows

На майбутній події виступлять генеральний директор Microsoft Сатья Наделла та директор з продуктів Microsoft Панос Панай. Варто відзначити, що Microsoft почала розсилати запрошення ЗМІ всього через тиждень після того, як Сатья Наделла заявив, що найближчим часом відбудеться анонс "Windows наступного покоління".

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Подія присвячена презентації нового покоління операційної системи почнеться о 18:00 (за київським часом) 24 червня.

Що покажуть на презентації операційки

Очікується, що в рамках анонсованого заходу Microsoft докладно розповість про значні зміни, які чекають програмну платформу Windows, включаючи велике оновлення користувацького інтерфейсу.

Вже давно відомо, що майбутнє оновлення Windows розробляється під кодовою назвою Sun Valley і можна припустити, що після офіційного анонса воно стане доступним учасникам інсайдерської програми Microsoft.



Оновлену платформу Windows представлять вже зовсім скоро / Фото Microsoft

Відмова від Windows 10X

Примітно, що запрошення на захід Microsoft містить в собі новий логотип Windows, який змінився, як і багато елементів інтерфейсу ОС.

Минулого місяця Microsoft підтвердила припинення розробки Windows 10X, яка створювалася для пристроїв з двома екранами. Замість цього розробники вирішили інтегрувати основні візуальні елементи модульної Windows 10X у існуючу Windows 10.

Користувачів чекає маса змін, які будуть озвучені розробниками вже у кінці місяця. Що стосується термінів запуску оновлення Sun Valley, то передбачається, що воно стане загальнодоступним у жовтні-листопаді цього року.

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Важливо зазначити, що чекати на нову Windows не варто. Microsoft давно наголосила ноа тому, що основною операційною системою компанії є Windows 10, яку вона продовжить розвивати впроваджуючи нові зміни, функції та можливості, тож чекати на презентацію якоїсь Windows 11 точно не варто.