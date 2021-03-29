У Windows 95 виявили невідому раніше "пасхалка": дивіться відео

Джерело:Bleeping Computer
Microsoft випустила Windows 95 більше ніж 25 років тому. Однак виявилося, що користувачі встигли розгадати не всі секрети цієї операційної системи. Кілька днів тому ентузіаст під ніком Albacore опублікував в своєму акаунті в твітері невелике відео, в якому продемонстрував "пасхалку" у програмі Internet Mail.
Нагадаємо, "великоднім яйцем" (easter egg) або "пасхалкою" прийнято називати будь-який секрет або приховану функцію у відеоіграх та програмному забезпеченні, для отримання доступу дояких необхідно виконати певні дії.
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Розробники нерідко ховають такі секрети у своїх продуктах, а користувачі намагаються їх відшукати. Як виявилося, іноді на це йдуть десятиліття.
Користувач твітера під ніком Albacore зумів відшукати "пасхалку" у програмі Internet Mail, яка пізніше була замінена на Outlook Express. Мовиться про можливість виклику вікна з прокручуються списку імен розробників, що нагадує титри до кінофільму.
Щоб вивести це вікно на екран необхідно у програмі Internet Mail натиснути кнопку "Допомога", у контекстному меню вибрати пункт "Про програму", вибрати один з файлів у списку і написати слово Mortimer. Після цього перед користувачем з'явиться вікно зі списком імен розробників.
Варто відзначити, що офіційна підтримка Windows 95 була припинена ще в кінці 2001 року. Наразі запустити цю операційну систему можна хіба що на віртуальній машині, або на дуже старому комп'ютері.