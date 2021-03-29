Microsoft випустила Windows 95 більше ніж 25 років тому. Однак виявилося, що користувачі встигли розгадати не всі секрети цієї операційної системи. Кілька днів тому ентузіаст під ніком Albacore опублікував в своєму акаунті в твітері невелике відео, в якому продемонстрував "пасхалку" у програмі Internet Mail.

Що таке пасхалка?

Нагадаємо, "великоднім яйцем" (easter egg) або "пасхалкою" прийнято називати будь-який секрет або приховану функцію у відеоіграх та програмному забезпеченні, для отримання доступу дояких необхідно виконати певні дії.

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Розробники нерідко ховають такі секрети у своїх продуктах, а користувачі намагаються їх відшукати. Як виявилося, іноді на це йдуть десятиліття.

Що саме знайшли у старій версії Windows 95

Користувач твітера під ніком Albacore зумів відшукати "пасхалку" у програмі Internet Mail, яка пізніше була замінена на Outlook Express. Мовиться про можливість виклику вікна з прокручуються списку імен розробників, що нагадує титри до кінофільму.

Як отримати доступ до секрету

Щоб вивести це вікно на екран необхідно у програмі Internet Mail натиснути кнопку "Допомога", у контекстному меню вибрати пункт "Про програму", вибрати один з файлів у списку і написати слово Mortimer. Після цього перед користувачем з'явиться вікно зі списком імен розробників.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg — Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021

Варто відзначити, що офіційна підтримка Windows 95 була припинена ще в кінці 2001 року. Наразі запустити цю операційну систему можна хіба що на віртуальній машині, або на дуже старому комп'ютері.