Windows 11 запустили на смартфоні Lumia 950 XL 2015 року

Розробник Гюстав Монсі зумів встановити та запустити Windows 11 на смартфоні Lumia 950 XL 2015 року випуску. За словами Монсі, система працює нативно і без використання протоколу віддаленого робочого столу (RDP).

Старий флагман Microsoft побудований на мобільній платформі Snapdragon 810 – як і обіцяли розробники, нова операційна система сумісна не лише з архітектурою x64, а й ARM, причому версія даного чіпсета давно не випускається.

Цікаво Windows 11 вже можна встановити: вийшла рання збірка системи (24tv.ua)

Монс вже опублікував відео і скріншоти портованої Windows 11 у своєму твітері. Розробник підтвердив, що запущена справжня ARM-версія Windows 11 на Lumia 950 XL.

Як Windows 11 працює на Lumia 950 XL

Судячи з відео, Snapdragon 810 помітно пригальмовує під час запуску Windows 11 – спостерігаються затримки при натисканні на дисплей, запуск провідника, стартового меню та виконання інших завдань.

Проте, користувачі можуть отримати чітке уявлення про те, яким буде інтерфейс з елементами на зразок Snap Layouts на маленькому дисплеї.

Windows 11 запустили на старому смартфоні Microsoft: відео

"Прев'ю" версія Windows 11 поки не підтримує додатків Android, однак дивним є сам факт того, що з новим ПЗ так чи інакше дає раду такий старий смартфон.