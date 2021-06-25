Android-додатки на Windows 11 – як це працюватиме

Microsoft заявила, що використовує Amazon Appstore для перенесення Android-додатків в Windows 11. Програми для мобільної ОС Google працюватимуть завдяки технології Intel Bridge. Android-додатки, як і нативні програми, можна буде закріпити на панелі завдань або розташувати їх ярлики на робочому столі.

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Можливість запускати Android-програми в Windows 11, ймовірно, є відповіддю на надану Apple можливість запускати iOS-додатки в macOS. Хоча існує безліч веб-еквівалентів популярних Android-програм, їх функціональність часто обмежена.

У ході презентації Windows 11, Microsoft продемонструвала чудову роботу Android-додатка TikTok на новій Windows. На жаль, поки неясно, чи всі пристрої з Windows 11 зможуть запускати програми для Android.



На презентації продемонстрували роботу android-додатка ТікТок / Фото The Verge