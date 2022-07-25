З власного досвіду та дискусій у мережі 24 канал зібрав перелік з 10 причин не переходити на Windows 11, якщо вам зручно на Windows 10 і ви не любите змін, а до них варто підготуватися, оскільки відмінностей чимало.

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1. Ймовірно вам потрібно буде купити новий комп'ютер

З моменту старту Windows 11 найбільше суперечок та дорікань припало в сторону вимог до апаратного забезпечення. Потреба в мікросхемі безпеки TPM 2.0 одразу ж відсіяла мільйони комп'ютерів, як офіційно не змогли претендувати на Windows 11.

Ви також офіційно не зможете інсталювати Windows 11, якщо на вашому комп’ютері все ще працює 32-розрядний процесор. Система працює лише на 64-розрядних мікросхемах Intel/AMD та Arm.

Тож якщо ви все ще хочете перейти на Windows 11, вам, швидше за все, доведеться знайти новий сучасний комп’ютер, який відповідатиме усім вимогам системи.

​2. Панель завдань Windows 10 просто краща

Windows 10 дозволяє відображати ширші та інформативніші кнопки панелі завдань і дає змогу розміщувати панель завдань збоку або вгорі екрана, а також унизу – це дуже важливо для деяких користувачів. У Windows 11 немає ні того, ні іншого.

Якщо ви використовуєте стандартне вирівнювання по центру у Windows 11, положення піктограм, навіть кнопки "Пуск", змінюються, коли ви відкриваєте та закриваєте програми. На щастя, ви можете вирівняти панель завдань за лівим краєм, що вирішує останню проблему, але решта залишаються.



Панель завдань у Windows 11 може вам не сподобатися / Фото Unsplash

Інший недолік полягає в тому, що календар на панелі завдань не дозволяє додавати або переглядати події, як це робиться в Windows 10.

​3. "Пуск" у Windows 10 теж кращий

У новому меню "Пуск" Windows 11 не відображаються нещодавно встановлені програми чи програми, які часто використовуються. Він пропонує не зовсім зрозумілі "Пропоновані" програми критерії підбору яких дуже неочевидні.

У цьому сенсі Windows 10 була зручніша та більш передбачувана. Не зовсім ясно для чого у Microsoft вирішили змінити цю особливість меню "Пуск".

До речі, піктограми у Wundows 11 не відображають жодної інформації про програми, як це роблять плитки Windows 10. Попередня ОС також надає миттєвий доступ до живлення (вимкнення, перезавантаження, сну) і програми налаштувань.

​4. Вікно пошуку Windows 11 не завжди доступне

Так, ви можете натиснути піктограму на панелі завдань або скористатися сполученням клавіш Windows+S, щоб показати вікно пошуку в Windows 11, але вікно пошуку, яке завжди було активне поряд з меню "Пуск" тепер зникло, а це було зручно.

Цікаво, що у Windows 10 пошуковий рядок залишився, а в останніх оновленнях Microsoft навіть почала прикрашати його тематичними ілюстраціями, а це рідкісний доказ того, що Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 10.

​5. Windows 10 на планшеті кращий ніж Windows 11

Хоча Microsoft стверджує, що вдосконалила Windows 11 для планшетів, це не зовсім так. У Windows 10, проводячи пальцем ліворуч і праворуч, відкривається дуже корисний перегляд завдань і Центр дій (ще одна неймовірно корисна функція, яка зникла у Windows 11).



Планшет на Windows 10 кращий ніж на Windows 11 / Фото Unsplash

Ви можете закрити програму, перетягнувши пальцем униз від верхньої частини екрана, і програми за замовчуванням перейдуть у повноекранний режим, що має сенс на планшеті.

Windows 11 представляє абсолютно нові жести, які вимагають кількох пальців. Хоча вони більше схожі на Apple, виникають сумніви, що такий хід зможе переманити користувачів iPad на Surface Go.

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​6. Windows 11 потребує реєстрації в акаунті Microsoft

Ви не знайдете жодного користувача Mac, який би не використовував обліковий запис Apple, не кажучи вже про користувачів Chromebook або Android, які б не ввійшли в обліковий запис Google на пристрої. Але деякі користувачі Windows категорично не бажають реєструватися чи входити в обліковий запис на своєму комп'ютері.

Якщо ви один із цих людей, у вас є причина не оновлюватися до Windows 11. Ну, принаймні до домашньої версії. Версія Pro не має цієї вимоги, хоча, здається, і ця в майбутньому зникне.

Для домашньої версії вам потрібно лише ввійти в обліковий запис під час налаштування. Потім ви можете вибрати локальний обліковий запис для нормального використання ПК. Як і в інших ОС, вхід в обліковий запис Microsoft приносить переваги, зокрема резервне копіювання OneDrive, програми Store, ігри Xbox, батьківський контроль Microsoft Family і Phone Link для використання функцій телефону Android на ПК.

​7. У Windows 11 немає центру дій

Замість охайного комплексного центру дій для сповіщень і швидких налаштувань Windows 11 розподіляє свої функції в незрозумілій, дещо нелогічній манері, нагадуючи безладні вікна сповіщень, які ви бачите в macOS.

У Windows 10 ви просто торкаєтеся піктограми динаміка, щоб налаштувати звук, кнопки Wi-Fi, щоб змінити Wi-Fi, і піктограми акумулятора, щоб побачити стан заряду. Але у Windows 11 всі ці зручності згруповані разом, тому торкання значка звуку відкриває параметри акумулятора та Wi-Fi, які вас не цікавлять. Тож Windows 11 тут менш ефективна й зручна.

​8. Хронологія також зникла з системи

Як і в усіх основних оновленнях ОС, деякі функції з’являються, а деякі зникають. Найбільші з них, які залишили Windows у версії 11, це Timeline, Live Tiles і Internet Explorer. Однак якщо ви запускаєте стару бізнес-програму, для якої потрібен IE, ви все ще можете запустити режим Internet Explorer у браузері Microsoft Edge. Однак "Хронологія" тепер зникла із системи назавжди. Тож, якщо ви використовували її часто і вважали зручною, вам може бракувати цієї функції у Windows 11.



Хронологія у Windows 10 була вкрай зручною функцією / Фото PCMag

​9. Опції контекстного меню у Windows 11 дуже скоротили

Навряд чи нескінченно глибокі контекстні меню можна назвати зручними (мовиться про меню, яке відкривається натисканням правої кнопки мишки). Однак вони були притаманні практично усім минулим версіям Windows і точно були функціональними. За тривалий час користування комп'ютером під керуванням Windows ви вже могли вивчити на пам'ять і практично наосліп обирати потрібний пункт.

У Windows 11 ви все ще можете перейти до розширеного меню обравши пункт "Показати додаткові параметри". Тож, якщо ви звикли до старого детального переліку опцій в контекстному меню, у вас є ще одна маленька причина не оновлюватися до Windows 11.

​10. У вас ще 3 роки попереду

Зрештою, вам немає куди спішити. Якщо Windows 10 влаштовувала вас і ви звикли до неї, перехід на Windows 11 може мати для вас низку сюрпризів і не завжди приємних. Тож спішити не варто, крім того, у вас достатньо часу, адже Microsoft продовжить підтримувати Windows 10 до жовтня 2025 року.

Якщо вас повністю влаштовує Windows 10, причин для оновлення немає. До того ж Microsoft продовжує підтримувати та розвивати "десятку" додаючи нові функції в систему паралельно з розвитком Windows 11.

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Безперечно Windows 11 має низку привабливих моментів, як-от оновлений дизайн і більш спокійні системні звуки. Але переходячи на нову систему вам потрібно врахувати усі вище викладені зауваження та бути готовим до того, що досвід користування комп'ютером з новою системою дещо зміниться.