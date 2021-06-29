Попередня версія Windows 11 вже доступна для учасників програми Windows Insider

Компанія Microsoft, як і обіцяла, випустила офіційну ознайомчу версію операційної системи Windows 11. Вона доступна для учасників програми попередньої оцінки Windows Insider, у якій можна зареєструватися на сайті Microsoft.

Операційна система Windows 11 у чинній версії 22000.51 пропонує оновлений інтерфейс, нове меню "Пуск", панель завдань, центр повідомлень, нові функції багатозадачності, а також, на відміну від раніше "злитого" в Мережу образу, оснащена повністю оновленим "Провідником".

Цікаво Усі ноутбуки на Windows 11 повинні будуть мати веб-камеру

Цікаво, що якщо комп'ютер користувача оснащений акселерометром, то на екрані блокування Windows 11 демонструватимуться ефект паралакса.

Що ще можна зустріти у ранній версії Windows 11

У попередній збірці Windows 11 також присутній новий магазин додатків Microsoft Store, кілька свіжих тем оформлення, темний і світлий режими та віджети. Microsoft також додала режим багатовіконності Snap Groups і макети Snap Layouts. Також з'явився голосовий набір тексту, поліпшена сенсорна клавіатура з можливостями налаштування.

Крім того, тепер повинна нормально працювати підтримка бездротового стандарту Wi-Fi 6E при наявності відповідного обладнання.

У збірці поки не буде магазину додатків Android для Windows, а також додатка Microsoft Teams. Обидві функції як і раніше перебувають у розробці. Microsoft додасть їх в одній з чергових попередніх збірок Windows 11. Деякі користувачі, які вже встановили офіційну попередню версію Windows 11 (22000.51) повідомили, що змогли оновитися до неї з більш ранньої збірки, яку раніше злили у мережу.

Microsoft також опублікувала перелік відомих проблем Windows 11 (22000.51), з якими можна ознайомитися у офіційному блозі компанії. Найсерйозніші з них:

панель завдань може не відображатися на деяких моніторах (буде виправлено в наступній попередній збірці Windows 11);

при встановленні Windows 11 як оновлення на систему з декількома користувачами можуть не працювати "Налаштування";

у деяких випадках може не функціонувати кнопка запуску магазину додатків Microsoft.

Для встановлення попередньої збірки Windows 11 потрібен комп'ютер, який відповідає мінімальним системним вимогам, а також має апаратний криптографічний модуль Trusted Platform Module (TPM) 2.0, або підтримку програмних fTPM-емуляторів. Попередню версію Windows 11 не рекомендується встановлювати на комп'ютер для повсякденного використання.