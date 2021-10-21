У Windows 11 тепер можна запустити Android-додатки: обіцяну функцію вже тестують

Windows 11 вийшла 5 жовтня, однак в актуальній на той час збірці функції запуску Android-додатків не було. Компанія оголосила, що на неї варто очікувати дещо пізніше. З виходом нової збірки учасники програми Windows Insider отримали можливість протестувати бета-версію нової можливості.

Наразі взяти участь у тестуванні можуть лише жителі США. В інших країнах оновлення поки недоступне.

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Як це працює

Програми та ігри для Android доступні в магазині Amazon Appstore, який інтегрований у магазин додатків Microsoft.

Проте деякі все ж опубліковані безпосередньо в Microsoft Store.

Традиційно, кожен додаток має свою окрему сторінку з описом функціональності, скриншотами, відгуками та оцінками.

На початку додатків небагато . Проте компанія явно зацікавлена у просуванні нових можливостей для своєї операційної системи, а тому буде залучати якомога більшу кількість партнерів.

. Проте компанія явно зацікавлена у просуванні нових можливостей для своєї операційної системи, а тому буде залучати якомога більшу кількість партнерів. Усі додатки адаптовані для роботи з процесорами Intel, AMD і Qualcomm.



Інтерфейс нового магазину додатків / Фото Microsoft

Зараз можна спробувати кілька мобільних ігор (Lords Mobile, June's Journey, Coin Master), програми для читання електронних книг, а також додатки для дітей, з якими можна вивчати математику, письмо, читання (Khan Academy Kids) або ж просто розважатися (Lego Duplo World).

Усіма Android-додатками в Windows 11 можна користуватися як і будь-якою іншою програмою: запускати на повний екран або в мініатюрних вікнах, масштабувати, переміщувати по екрану, згортати й закріплювати на панелі завдань, додавати в меню "Пуск" для швидкого запуску, перемикатися за допомогою клавіш Alt+Tab, додавати на різні робочі столи.

У блозі про Windows не повідомляють дату завершення тестування і відкриття функції для всіх користувачів. Однак відомо, що в "найближчі місяці" випустять нові програми.