Наразі взяти участь у тестуванні можуть лише жителі США. В інших країнах оновлення поки недоступне.
Цікаво Понад половина комп'ютерів у світі не відповідають вимогам Windows 11: дослідження
Як це працює
- Програми та ігри для Android доступні в магазині Amazon Appstore, який інтегрований у магазин додатків Microsoft.
- Проте деякі все ж опубліковані безпосередньо в Microsoft Store.
- Традиційно, кожен додаток має свою окрему сторінку з описом функціональності, скриншотами, відгуками та оцінками.
- На початку додатків небагато. Проте компанія явно зацікавлена у просуванні нових можливостей для своєї операційної системи, а тому буде залучати якомога більшу кількість партнерів.
- Усі додатки адаптовані для роботи з процесорами Intel, AMD і Qualcomm.
Інтерфейс нового магазину додатків / Фото Microsoft
Зараз можна спробувати кілька мобільних ігор (Lords Mobile, June's Journey, Coin Master), програми для читання електронних книг, а також додатки для дітей, з якими можна вивчати математику, письмо, читання (Khan Academy Kids) або ж просто розважатися (Lego Duplo World).
Усіма Android-додатками в Windows 11 можна користуватися як і будь-якою іншою програмою: запускати на повний екран або в мініатюрних вікнах, масштабувати, переміщувати по екрану, згортати й закріплювати на панелі завдань, додавати в меню "Пуск" для швидкого запуску, перемикатися за допомогою клавіш Alt+Tab, додавати на різні робочі столи.
У блозі про Windows не повідомляють дату завершення тестування і відкриття функції для всіх користувачів. Однак відомо, що в "найближчі місяці" випустять нові програми.