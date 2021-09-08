Це перший випадок, за всю історію Microsoft, коли компанія створює різні системні звуки для призначених для користувача режимів своєї операційної системи. Попередні системи не мали різних налаштувань звуків, хоча кольори різних елементів системи можна було налаштувати детально.

Цікаво Тепер Windows 11 може спробувати кожен охочий прямо в браузері

Для чого Microsoft реалізувала таку можливість

Задум полягає у тому, що у світлому режимі звуки голосніші та більш виражені, оскільки мається на увазі, що користувач працює у світлу пору доби. Якщо ж інтерфейс перемикається на темний режим, то звуки стають більш плавними та тихими, щоб не заважати користувачеві продовжувати роботу ввечері.

Звуки у Windows 10 були різкими, вони буквально створювалися з використанням різких довжин хвиль. У Windows 11 ми зосередилися на тому, щоб зберігати ваш спокій. Для цього нам довелося переоцінити наше звукове середовище, щоб вона стала більш спокійною,

– йдеться в повідомленні Microsoft.

Особливість нових звуків у Windows 11

Нові звуки створені з використання значно більш плавних хвиль;

Вони значно м'якші, однак, все ще чудово підходять для сповіщень.

Microsoft зазначає, що команда розробників "округлила звуковий ландшафт" так само як і округлила користувацький інтерфейс візуально.

Крім того, компанія наголосила, що різні звуки допоможуть людям зі слабким зором відрізняти світлу і темну теми.

Тематичні звуки підвищують продуктивність, шляхом відповідності вашому стилю роботи через обрану тему. Звуки темної теми допомагають вам не втрачати фокусування, а звуки світлої теми сприяють підтримці активності,

– наводить джерело слова представника Microsoft.

Коли чекати Windows 11

Нещодавно компанія Microsoft розкрила дату релізу нової операційної системи Windows 11 стане доступною для користувачів уже 5 жовтня 2021 року.

Також компанія повідомила, що операційну систему можна буде встановити без обмежень, які були викладені раніше, однак лише у ручному режимі. Оновитися ж до "одинадцятки" з Windows 10 або старших версій можливо буде лише на нових пристроях, які відповідатимуть вимогам.