Тепер користувачі не зможуть перетягувати файли і додатки на панель завдань. Також після натискання правої клавіші миші більше не відкривається традиційне контекстне меню.

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Windows 11: зручна та не дуже

Щоб закріпити програму у Windows 10, досить просто перенести на неї ярлик. Але в Windows 11 такої можливості немає. Недолік помітили користувачі, які останнім часом активно тестують нову версію операційної системи.



У Windows 11 більше не можна закріплювати ярлики перетягування на панель завдань / Фото Windows Latest

Але це ще не все. Знайоме по Windows 10 контекстне меню, що відкривається після натискання правої клавіші на панель завдань, теж не працює.



У Windows 11 не буде розгорнутого контекстного меню на панелі завдань / Фото Windows Latest

Природно, користувачів, які звикли до цих функцій, такий стан справ не влаштовує: на Feedback Hub уже зібралось багато розчарованих відгуків, у яких користувачі висловили своє розчарування.

Сама компанія запевняє, що цінує відгуки користувачів, і буде їх використовувати, щоб у майбутньому поліпшити ці функції.