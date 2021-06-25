Новий "Пуск"

Перш за все, в Windows 11 з'явилося нове меню "Пуск", яке є одним з найпомітніших змін інтерфейсу. Дизайн меню "Пуск" і панелі завдань сильно нагадує скасовану Windows 10X. Помітно, що значна частина дизайнерських рішень, які використовуються в інтерфейсі Windows 10X перекочувала в Windows 11, щоб зробити вигляд ОС простішим і сучасним.

Не пропустіть Windows 11 можна отримати безкоштовно, однак є важлива умова

Нове меню "Пуск" позбулося живих плиток, які присутні в ОС з часів Windows 8. Замість них використовується простіший варіант, який робить меню схожим на те, що можна побачити, наприклад, у Chrome OS або Android.



Оновлене меню "Пуск" в Windows 11 / Фото Microsoft

Меню "Пуск" дозволяє отримати швидкий доступ до недавно переглянутих документів, встановлених додатків та багато чого іншого. Як і багато інших елементів, меню "Пуск" отримало закруглені кути.

В ході виступу Панос Панай зазначив, що "команда розробників приділяла увагу кожній деталі". У Windows 11 з'являться оновлені світлий і темний режими оформлення, які виглядають значно краще у порівнянні з тим, що є в Windows зараз.

Режим Snap Group

Ще одна істотна зміна стосується функції прикріплення додатків. Користувачі зможуть використовувати різні макети груп вікон додатків, щоб розміщувати їх до власних потреб на екрані.



Режим Snap Group дає змогу зручно налаштувати розміження вікон / Фото Microsoft

Завдяки функції Snap Group система може запам'ятовувати, де саме користувач має ті чи інші вікна додатків, щоб завжди відкривати їх в правильному порядку. Це особливо корисно, при використанні декількох моніторів.

Що змінилося у продуктивності системи

Важливим аспектом Windows 11 є продуктивність. Оновлення Windows стануть більш ефективними, а їх розмір скоротиться на 40%. Вони будуть завантажуватися у фоновому режимі, але поки важко сказати, чи буде це заважати роботі користувачів.

Teams в Windows 11

Microsoft також інтегрувала інструмент Teams безпосередньо в Windows 11 як для звичайних, так і для комерційних користувачів. Сервіс для спільної роботи з'явився прямо на панелі завдань, завдяки чому його буде зручно використовувати, щоб швидко зв'язатися з колегами або родичами.



Microsoft Teams став частиної Windows 11 / Фото Microsoft

Віджети

Не забули і про оновлені віджети з підтримкою сенсорних жестів. Віджети є персоналізованими каналами інформації, що використовують спеціальні алгоритми для підбору контенту у відповідність до власних уподобань. Віджети розташовуються у лівій частині робочого простору, але при необхідності їх можна легко розгорнути на весь екран.



Віджети на Windows 11 / Фото Microsoft

Оптимізація для сенсорних екранів

У WIndows 11 суттєво покращили підтримку управління за допомогою жестів. Тепер при використанні планшетом або дисплеєм з підтримкою сенсорного управління користувачам не потрібно перемикатися у відповідний режим, оскільки ОС зробить це автоматично. Функції рукописного введення і голосового набору також отримали поліпшення.

Auto HDR для ігор та DirectStorage для швидкого їх завантаження

Також було оголошено, що Windows 11 отримає підтримку функції Auto HDR, яка додасть можливість активації режиму HDR для багатьох ігор з DirectX 11 і Direct 12 при наявності сумісного монітора. Розробники обіцяють підвищення швидкості роботи і збільшення продуктивності Windows 11.

Анонсована підтримка функції DirectStorage, що дозволяє прискорити завантаження ігор, але для роботи якої буде потрібно накопичувач NVMe SSD.



DirectStorage покликана пришвидшити процес завантаження ігор / Фото Microsoft

Xbox Game Pass також інтегрується в Windows 11 у вигляді нового додатку, який тестувався із залученням обмеженої кількості користувачів останні кілька місяців.

Цікаво Windows 11 Home вимагатиме підключення до інтернету для завершення встановлення

Технічні вимоги для встановлення Windwos 11

Для встановлення Windows 11 буде потрібно:

комп'ютер з 64-розрядним процесором;

4 Гбайт оперативної пам'яті;

накопичувач на 64 Гбайти;

вбудований апаратний модуль шифрування TPM 2.0.

На сумісні пристрої Windows 11 буде доставлятися через "Центр оновлень Windows", подібно до того, як це відбувається з іншими оновленнями.

Терміни запуску Windows 11 у ході презентації оголошені не були.