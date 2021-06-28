Анонсована Windows 11 пропонує новий користувацький інтерфейс, поліпшення продуктивності та багатозадачності. Microsoft також повідомила мінімальні системні вимоги для нової ОС, в яких, серед іншого, вказуються обов'язкова наявність підтримки TPM 2.0.
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Веб-камери для комп'ютерів
У документації Microsoft до нової операційної системи також були виявлені вимоги, пов'язані з використанням веб-камер. Якщо зараз наявність фронтальної і задньої камери у пристроїв не є обов'язковим атрибутом, то з 1 січня 2023 року всі пристрої на базі Windows 11, за винятком настільних ПК, повинні будуть оснащуватися фронтальними камерами.
Вимоги до камер
Фото: Microsoft
Крім цього, Microsoft повідомила технічні вимоги до камер. Вони повинні підтримувати роздільну здатність зображення не нижче HD (1280х720 пікселів) і мати співвідношення сторін 1:1. Крім того, веб-камери для Windows 11 повинні підтримувати автоматичне налаштування балансу білого та експозиції.