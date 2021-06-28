Анонсована Windows 11 пропонує новий користувацький інтерфейс, поліпшення продуктивності та багатозадачності. Microsoft також повідомила мінімальні системні вимоги для нової ОС, в яких, серед іншого, вказуються обов'язкова наявність підтримки TPM 2.0.

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Веб-камери для комп'ютерів

У документації Microsoft до нової операційної системи також були виявлені вимоги, пов'язані з використанням веб-камер. Якщо зараз наявність фронтальної і задньої камери у пристроїв не є обов'язковим атрибутом, то з 1 січня 2023 року всі пристрої на базі Windows 11, за винятком настільних ПК, повинні будуть оснащуватися фронтальними камерами.

Вимоги до камер

Фото: Microsoft

Крім цього, Microsoft повідомила технічні вимоги до камер. Вони повинні підтримувати роздільну здатність зображення не нижче HD (1280х720 пікселів) і мати співвідношення сторін 1:1. Крім того, веб-камери для Windows 11 повинні підтримувати автоматичне налаштування балансу білого та експозиції.

Також компанія виклала деякі вимоги до пристроїв, які будуть оснащуватися окремою кнопкою увімкнення камери. Наприклад, редмондской гігант вказує, що кнопка активації камери також повинна мати функцію пробудження пристрою.