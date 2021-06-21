Варто зауважити, що Microsoft давно наполягає на тому, щоб користувачі використовували системні облікові записи при налаштуванні Windows. Однак у Windows 10 цей пункт можна пропустити, відключивши Ethernet-кабель і вибравши пункт "У мене немає інтернету".

Цікаво Windows 11 можна отримати безкоштовно, однак є важлива умова

Ентузіасти, які розібралися з новою системою стверджують, що у Windows 11 Home такий підхід працювати не буде. Однак, варто враховувати той факт, що образ Windows 11, який злили у мережу – це дуже рання версія системи, яка може сильно відрізнятися від того, що нам покажуть на релізі.

Налаштування Windows 11

Процес первинного налаштування Windows 11 вдалося протестувати на декількох віртуальних машинах. З'ясувалося, що на екрані підключення до інтернету через Wi-Fi немає опції "У мене немає інтернету", використання якої дозволяло створити локального користувача.

Крім того, в меню "Параметри входу", яке слідує за сторінкою мережевого підключення, немає опції "Автономний обліковий запис". Користувачеві залишається лише використовувати обліковий запис Microsoft або зареєструвати його.

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Як обійти це обмеження

Ентузіастам вдалося знайти обхідний шлях, хоча він і виглядає досить дивно. Виявилося, що натискання комбінації Alt + F4 на сторінці підключення до інтернету виводить прямо в меню створення локального облікового запису.

Наразі невідомо, чи планують розробники активніше підштовхувати користувачів використовувати облікові записи Microsoft при початковому налаштуванні Windows 11 або ж у стабільній версії ОС цей процес буде проходити аналогічно Windows 10.